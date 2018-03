Pedro Mas dimite como presidente de la Balear "por motivos personales"

Pedro Mas, presidente de la Federació Balear de Motociclisme (FBM) ha presentado su dimisión, "por motivos personales y laborales", según anunció ayer a través de una carta que también remitió a la Conselleria de Cultura, Igualtat i Esports del Govern balear

"Una complicada situación familiar hace que, añadido al trabajo diario, actualmente no me dejen dedicarle el tiempo que me gustaría a la gestión de la Federación y a la junta directiva que me rodea", explica en su misiva el ya expresidente de la Balear.

Pedro Mas dirigía la FBM desde 2014, cuando accedió al cargo por la dimisión varios meses antes del anterior presidente, Pepín Yuste. Como ya sucedió entonces, ahora ocupará el cargo el vicepresidente; de no querer asumirlo, se pasará turno, aunque el año que viene como máximo deberán celebrarse nuevas elecciones.

En la actualidad, el motociclismo balear no pasa por su mejor momento y son muchos los clubes en desacuerdo con Pedro Mas y su junta directiva, tanto en el aspecto meramente de competición –se han quejado de las pocas pruebas que se realizan– como de gestión.

Por ejemplo, no han sido aprobadas las cuentas de 2016 y 2017 en las dos últimas asambleas. La semana pasada una docena de clubes han comunicado esta anomalía, por carta, al director general d'Esports, Carles Gonyalons. Además, muchos clubes han pedido al Tribunal Balear de l'Esport que falle sobre la asamblea convocada para el pasado viernes,ya que se hizo vía email y consideran que no se cumplió con el procedimiento. Algunos asambleístas consideran, incluso, que ha perjudicado al motociclismo balear el hecho de que Pedro Mas estuviese interesado en optar a la presidencia de la Federación Española.

Cabe recordar que durante los años en que Mas ha estado al frente de la Federación, varios pilotos han conseguido títulos a nivel nacional e internacional, como Jorge Lorenzo, Joan Mir, Augusto Fernández, Javier Orellana o Pakita Ruiz, entre otros. O que se ha conseguido la cesión de un terreno municipal en Son Oms que será gestionado por la Balear.