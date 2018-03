Moyá "Nadal debe ser más agresivo para acortar puntos"

"Nadal sano es un jugador top absoluto, lo ha demostrado. Estamos buscando un equilibrio: menos horas en la pista con más calidad. En los partidos la estrategia es ser más agresivo para acortar los puntos", afirma Carlos Moyá, entrenador de Rafel Nadal, en una entrevista concedida al Corriere della Sera. Respecto a la lesión que le ha obligado a parar prácticamente desde inicio de año, Moyá asegura que "era más preocupante la lesión en la rodilla del año pasado. Aquella vez me alarmé, esta vez no porque es un músculo", afirma. Sobre Djokovic , Murray y Wawrinka no duda de que volverán. "Les conozco, no es gente que se rinda fácilmente", afirma.