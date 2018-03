Boscana: "Habría que pegar zapatazos al Ajuntament y Consell por la falta de ayudas"

El presidente del Iberostar Palma, Guillermo Boscana, aprovechó la rueda de prensa de anuncio de renovación del técnico Félix Alonso para volver a criticar la falta de ayudas, especialmente del Ajuntament de Palma y Consell de Mallorca , que genera una situación de agravio comparativo con el resto de equipos de la competición. "Queremos que el proyecto no sea sólo para intentar jugar el play-off sino que se convierta en un proyecto para intentar subir a ACB. Es muy difícil porque las instituciones están muy limitadas. Nunca sabré porqué sólo nosotros tenemos este límite. No entiendo ni entenderé nunca que sólo esté en una de las diecisiete comunidades autónomas", criticó el presidente.

Boscana reconocía que "pegamos zapatazos al Govern, pero es el único que ayuda", aunque le gustaría que lo hiciera en mayor medida. "A los que tendríamos que pegar zapatazos de verdad son al Ayuntamiento de Palma, que no tiene nombre, y al Consell de Mallorca, que tampoco ayuda nada. A lo mejor si consiguiéramos que el Govern ayudara como ayuda y lo hicieran también el Ayuntamiento y Consell la diferencia no sería tan grande porque el resto de comunidades tienen ayudas de las tres instituciones. Esto es básico -continuó- pero también es muy importante la ayuda privada y esto es trabajo nuestro de saber vendernos. Esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer porque si el equipo no gana esto se va para abajo", explicó.

Boscana recordó que hace dos años el club hizo "un estudio de lo que recibían los equipos de las instituciones" públicas, pero han "preferido no hacelo más porque genera impotencia" por la excesiva desventaja con la que parten.