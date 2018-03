Atlético Baleares, una segunda vuelta de descenso

Un equipo sin alma. El Atlético Baleares está con un pie y medio en Tercera por méritos propios. En ningún momento de la temporada ha dado sensación de poder evitar el descenso

Ni el paso por el banquillo de tres entrenadores -De la Morena, Melgarejo y Mandiola- ha hecho posible que el Atlético Baleares abandone la mediocridad en la que se encuentra sumido desde principio de temporada. Con el paso de las jornadas, las alarmas se fueron encendiendo porque el equipo no rendía ni fuera ni en Son Malferit, donde únicamente ha sumado dos victorias, por diez empates y tres derrotas, unos números que condenan al equipo al descenso. Por ahí hay que empezar a buscar las razones de una debacle anunciada.

El empate del pasado domingo ante la Peña Deportiva, otro equipo que lucha desesperadamente por la permanencia, fue prácticamente definitivo para la suerte del equipo de Mandiola.

Si la primera vuelta fue mala, con solo dieciocho puntos en el casillero que le dejaron en una peligrosa decimosexta posición, la segunda ha sido todavía peor. Solo once puntos ha sumado el equipo, que con la llegada de Mandiola ha logrado solo tres empates y una sola victoria, en casa ante el colista Deportivo Aragón. El Atlético Baleares, penúltimo a cuatro puntos de la plaza de la promoción de permanencia, que ocupa el Formentera, solo subiría dos posiciones si se contaran las últimas doce jornadas, las que se llevan de la segunda vuelta, lo que da una idea de que en ningún momento ha mostrado visos de recuperación. El equipo es plano, no crea ocasiones y, aunque en defensa se ha mejorado ostensiblemente con la llegada del técnico eibarrés -el domingo sumó su tercer partido consecutivo sin encajar-, no es suficiente para salir del pozo y divisar algo de luz al final del túnel.

El calendario que queda al equipo hasta final de temporada no es del todo malo porque se enfrenta a equipos que, como el Baleares, se jugarán la permanencia, casos del Llagostera y Alcoyano, o no se jugarán prácticamente nada al estar a salvo del descenso y lejos de las plazas de promoción de ascenso, como el Hércules -el próximo domingo en Son Malferit-, Saguntino, Ontinyent o Ebro. En cualquier caso, el desánimo parece instalado desde hace ya tiempo en el club, desde donde todavía se transmite el mensaje de que la salvación es posible, aunque de puertas adentro se admite que estaríamos ante lo más parecido a un milagro en caso de continuar la próxima temporada en Segunda B.



Farrando

Manu Ferrando admitió ayer, tras el entrenamiento del equipo en Son Malferit, que el empate no les sirve. "Teníamos que haber ganado el partido, estamos jodidos pero no hundidos porque quedan todavía siete partidos y lucharemos por el objetivo en el que se ha convertido esta temporada, que es la permanencia. Me gusta pensar solo en el partido que viene, tenemos que sumar tres puntos contra el Hércules aunque es verdad que lo más cerca es el playout".

El defensa del conjunto blanquiazul confesó que vio el partido del Mallorca contra el Hércules, el pasado domingo. "De medio campo para adelante tiene muy buenos jugadores, pensamos solo en nosotors y en hacérselo cuesta arriba a ellos". Por último, Farrando tuvo palabras de agradecimiento a la afición por el apoyo demostrado, pese a que el equipo no ha respondido a las expectativas: "Nuestra afición es de 10 porque con la situación en la que estamos todavía nos aplauden, son incondicionales y con ellos el domingo será más fácil", concluyó.