Alonso: "Me sorprendió la propuesta de renovación"

Félix Alonso se mostró "muy agradecido" al club por la confianza que ha depositado en él con la propuesta de renovación por dos años con el Iberostar Palma y que se hará efectiva independientemente de lo que suceda de aquí a final de temporada con el precipicio del descenso muy cerca.

"Estoy más agradecido e ilusionado que contento. Muy agradecido por la confianza que el presidente y el club depositan en mí en las circunstancias que estamos viviendo y que no está siendo habitual. Ilusionado porque es un gran proyecto y porque tenemos posibilidades de hacer grandes cosas juntos. Y no me siento tan contento como debería porque todavía no estamos salvados", manifestó el entrenador del conjunto mallorquín.

Alonso reconoció que se ha "pensado bien" la propuesta que le presentó el club aunque no escondió la "sorpresa" que le generó "porque no esperas que en un momento tan complicado exista esa propuesta". En este sentido, Alonso se definió como una persona agradecida y esto fue decisivo a la hora de dar el sí quiero al Palma para seguir con su vínculo. "Tengo una máxima, y creo que en la vida es de bien nacidos ser agradecidos. Al club le tengo que estar muy agradecido por la oportunidad que me dio de volver a la Leb hace unos meses y, aunque esa posibilidad de descender a la Leb Plata existe, no contemplo otra posibilidad que no sea estar aquí", explicó.

Por su parte, el presidente del Bahía San Agustín, Guillermo Boscana, destacó que desde el club están "contentos con su trabajo y con su implicación" en el proyecto, una de las claves de la renovación de Alonso, y espera que la tranquilidad de haber atado su futuro le permita trabajar con menos presión. "Uno de los motivos que me llevó a tomar esta decisión es que le veía sufrir demasiado y si nosotros le podíamos dar un poco de oxígeno para que estuviera tranquilo creo que era positivo. Nos gusta su manera de trabajar, su implicación y hay 'feeling', que siempre es muy importante. Mientras esto se mantenga la confianza es total", declaró el presidente.