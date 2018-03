Pedro Mas dimite como presidente de la Federación Balear de Motociclismo

(FBM) ha presentado su, segú ha explicado en una carta que ha remitido a la Conselleria de Cultura, Igualtat i Esports del Govern balear.

"Una complicada situación familiar hace que, añadido al trabajo diario, actualmente no me dejen dedicarle el tiempo que me gustaría a la gestión de la Federación y a la junta directiva que me rodea", explica el ya expresidente de la Balear.

PedroComo ya sucedió entonces,; de no querer asumirlo, se pasará turno. Sea quien sea, esta junta directiva tendrá un plazo máximo de un año para convocar elecciones a la presidencia. Los actuables asambleístas votarán a los candidatos que se presente. En 2020, año olímpico, habrá nuevas elecciones para elegir nueva asamblea (y presidente).

En la actualidad, en el motociclismo balear no está pasando por su mejor momento y hay muchos clubes en desacuerdo con Pedro Mas y su junta directiva, tanto en el aspecto meramente de competición –se han quejado de las pocas pruebas que se realizan– como de gestión.

Cabe recordar, asimismo, que durante los años que Pedro Mas ha estado al frente de la Federación Balear, varios pilotos mallorquines han conseguido títulos a nivel nacional e internacional, como Jorge Lorenzo, Joan Mir, Augusto Fernández, Javier Orellana o Pakita Ruiz, entre otros.