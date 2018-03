Mandiola: "No soy psicólogo, pero esta situación no ayuda a nadie"

"No soy psicólogo, pero estar en esta situación no ayuda a nadie; si llevamos 31 jornadas así es por méritos propios, por alguna carencia", se lamentó ayer el técnico deltras el empate ante la Peña Deportiva. "Entre la falta de gol y las dudas que se crean, la situación cada vez es más difícil", admitió

"Cada vez es más importante ganar, y lo hemos intentado. No hemos concedido en el plano defensivo, pero nos hacía falta dar un paso adelante y lo hemos dado en falso. No sólo en marcar, sino en generar", explicó el entrenador vasco, que reconoció que al equipo le penaliza no marcar goles: "Nos falta pegada toda la temporada. Hoy –por ayer– ha habido rechaces, segundas jugadas... pero ocasiones claras no ha habido. No hemos sido capaces de generar ocasiones por el dominio mostrado".

"Esperaba más de mi equipo para jugar en casa. Se ha puesto voluntad, pero no ha bastado. Por momentos plantamos cara a cualquiera, pero la situación requiere un paso hacia adelante porque pasan las jornadas y no salimos de aquí", agregó Manix Mandiola, que resumió el partido con dos frases: "Ellos han defendido bien y han tenido alguna contra, pero ninguna ocasión. Y nosotros, pocas".

Sobre el cambio de sistema al final del duelo, cuando el Baleares fue más ofensivo y apretó más, indicó: "Depende de los carrileros... el sistema se vuelve muy ofensivo o defensivo. Cuando hemos jugado cuatro en defensas hemos tenido contras de ellos".

Por último, habló de los tres protagonistas blanquiazules del encuentro. "Destacaría a Xisco y el buen partido de Rovirola, que llevaba sólo 30 minutos el otro día y ha ganado todos los balones que ha disputado", dijo, y agregó: "Xisco es una buena noticia, porque con él en el campo siempre pasan cosas, sino somos previsibles. Canario ha desequilibrado, pero nadie ha rematado sus centros".



"No ganar lo complica más"

El capitán Fullana, que cumplió su partido número 153 de blanquiazul, señaló: "No ganar lo complica más, porque falta una jornada menos. Habíamos empezado bien, pero poco a poco la Peña se ha encontrado cómodo y hemos podido generar poco, la verdad". "Veníamos de dos partidos buenos; íbamos con esta intención, pero el viento y el campo rápido no ha ayudado", añadió.

"Si supiera la solución la diría, debemos ser valientes y no bajar los brazos. Un punto no nos gusta, pero debemos pensar ya en el Hércules", agregó.

"No me esperaba nunca haber llegado a los 150 partidos de liga con el Atlético Baleares, pero queda como anécdota con el empate. Estoy contento por el homenaje, pero quería la victoria. No bastan cinco puntos y no encajar goles en los últimos tres partidos, tenemos que sumar de tres contra el Hércules", concluyó.