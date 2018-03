IN YOUR FACE

-Hamilton: "No tenemos un modo fiesta. Usé el mismo mapa"

-Vettel: "¿Qué has hecho entonces antes?"

-Hamilton: "Estaba esperando a cuadrar una buena vuelta y borrar la sonrisa de tu cara". #AUSmovistarf1 pic.twitter.com/rzXd48FiWd „ F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 24 de marzo de 2018

El 'zasca' de Hamilton a Vettel. Vídeo: Twitter/Movistar+ F1

partirá este domingo. El vigente campeón del mundo voló sobre ely no dio opción a sus rivales, entre ellos, quien quiso desacreditar la actuación del piloto de Mercedes.Vettel, tercero en la parrilla, redujo el mérito de Hamilton alde Mercedes, un mapa de motor más agresivo que permite sacar mayor potencia durante unas pocas vueltas. "Creo que la diferencia de siete décimas se explica por elen la Q3", señaló el piloto de Ferrari. Hamilton le respondió que no era cierto, que fue con los mismos mapas de motor durante toda la clasificación.Vettel seguía en sus trece, ya que le había metido medio segundo en la Q2: "¿Si no tienes 'party mode', qué estabas haciendo hasta ese momento?", contestó Vettel. Entonces vino el 'zasca de Hamilton:. Y ciertamente se la borró.