El Palma Futsal vuelve a la realidad

El Palma Futsal pisa el acelerador para acabar la fase regular con fuerza pensando en el futuro play off. Las buenas sensaciones experimentadas en la Copa de España deben exportarse a la Liga para mantener el mismo nivel de juego exhibido y seguir cargando los depósitos de confianza para estar en la mejor condición cuando llegue la lucha por el título. Por el camino queda mantener la sexta posición y tratar de alcanzar a la quinta plaza, que se presume muy difícil ya que está a nueve puntos de distancia a falta de dieciocho por disputarse. Quedan seis partidos y el primero de ellos será hoy a las 18 horas, en Santa Coloma. El Palma Futsal visita al siempre incómodo Catgas Energía, sobre todo en su pista.

No será un partido fácil pero llega en un buen momento para los mallorquines. Si bien el acceso a la Copa de España fue con la cabeza baja tras perder ante el Osasuna Magna en casa, la Copa ha cambiado el sentir del equipo y ha dado moral al grupo. Ganar a ElPozo Murcia ha dado un espaldarazo al proyecto pese a perder en las semifinales frente al Movistar Inter. Se superaron los miedos y se ganó a la bestia negra y se alcanzaron las semifinales por primera vez. Esto ha hecho que cambie el ánimo y ahora se trate de dar continuidad a esta línea de juego para terminar el año de forma más regular. Se enfrentan dos viejos conocidos en la máxima categoría y que ya se conocen de hace más de una década cuando ambos militaban en la categoría de plata, dos equipos similares que se han asentado en la mejor Liga del mundo y que habitualmente suelen competir por los mismos objetivos, aunque este año el equipo catalán no se clasificó para la Copa de España y está a nueve puntos de obtener el billete para el play off. Gran parte de sus opciones pasan por este partido lo que hace que el rival sea más peligroso si cabe.

El Palma se juega la sexta plaza ya que apenas cuenta con un punto sobre el Ríos Renovables Zaragoza y con dos sobre el Plásticos Romeros Cartagena. Esto supone que no hay margen de error y que el momento de la verdad ha llegado. Antonio Vadillo no podrá contar con Eloy Rojas por sanción. El andaluz fue sancionado con un partido al ver la tarjeta roja directa en el partido copero frente al Movistar Inter. Tampoco estarán Ángel Claudino y Diego Nunes, ya que ambos se fueron de viaje a sus respectivos países para realizar varios trámites necesarios para renovar su documentación tras incorporarse el pasado mes de enero. Así, el técnico convocó a los doce jugadores restantes para el partido de este sábado.

"En la Copa se vio el Palma que todos queremos ver y demostramos que si damos nuestra mejor versión somos un equipo muy difícil de vencer", dijo el jueves el técnico Antonio Vadillo, que desconfía del Catgas Energía. "Tiene un buen equipo, buenas individualidades y tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos ganar fuera de casa", concluyó.