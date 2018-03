Vadillo: "Espero que la Copa de España no sea un espejismo"

Antonio Vadillo quiere aprovechar el impulso de la Copa de España para terminar lo mejor posible la Liga, ya que apenas quedan seis jornadas, y afrontar con más autoestima el play-off por el título. "Espero que la Copa no sea un espejismo, tenemos que ser conscientes de que esta es la línea a seguir, que tenemos que dar el máximo, que cuando somos nosotros tenemos muchas posibilidades de sumar de tres en tres. Esto ya lo vimos en la Copa y en muchas veces esta temporada. Es cierto que nos falta el punto de regularidad, pero ya no tenemos margen de error y tenemos que seguir esta línea ascendente", reflexionó ayer en Son Moix.

El primer objetivo es mantener la sexta plaza y esforzarse por mejorarla pero, sobre todo, llegar al play off con el nivel mostrado en la Copa. El técnico quiere aprovechar el juego de su equipo para "cambiar el chip, es una oportunidad más que tenemos para volver a ganar y defender la sexta plaza que es tan importante para nosotros. A ver si podemos seguir en esta línea ascendente porque el equipo ha dado un paso al frente a nivel de juego, intensidad, agresividad, creo que estamos en un buen momento y a ver si podemos defender la sexta plaza y llegar con plenitud a los playoff".

Vadillo se felicitó por el nivel mostrado en el WiZink Center. "Se vio el Palma que todos queremos ver y demostramos que si damos nuestra mejor versión somos un equipo muy difícil de vencer", dijo antes de recordar que mañana el Catgas se lo pondrá muy difícil. "Tiene un buen equipo, buenas individualidades y tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos ganar fuera de casa", comentó.

El jerezano descarta que puedan optar a la quinta plaza, que está a nueve puntos a falta de dieciocho en juego. "Hay que ser realistas porque matemáticamente no es imposible la cuarta y la quinta plaza, pero sabemos que es muy complicado, soy realista. El objetivo principal es seguir esta línea de juego y regularidad", afirmó. Por último, el técnico quiso pedir perdón por su expulsión en la Copa de España. "Quiero pedir disculpas públicamente, le pedí disculpas a los chicos, creo que me equivoqué, fue un error por mi parte. La sanción fue justa. Yo no debo hacer eso y el equipo me necesitó el día de Inter y no estuve. Les fallé. Tengo que reconocer que me equivoqué. Ha habido tramos de la temporada que cuando se equivocan se lo digo y tengo que reconocer que les fallé. Cometí un error", dijo.

Por su parte, el portero Nico Sarmiento, uno de los héroes de los cuartos en la Copa, confía en que el Palma Futsal vaya hacia arriba. "Me parece que es un buen momento para reflexionar, hacer un antes y un después en la temporada, el equipo se encontró con sensaciones buenas, nos tenemos que hacer fuertes para reforzarnos porque la temporada no ha acabado y no nos podemos conformar con lo que pasó en la Copa", resaltó.