Toni Nadal: "La última lesión de Rafel nos sorprendió, por inesperada"

Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafel Nadal, admite que la última lesión sufrida por el tenista les ha sorprendido a todos "por inesperada", así como que entiende que es una de las dolencias que más han afectado en lo anímico a su sobrino, junto a la que le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"La última lesión nos ha sorprendido a todos, por inesperada. Es una lesión que no se esperaba en ningún momento. A final del año pasado terminó con problemas en una rodilla. Y cuando todo parecía que iba muy bien, con posibilidades de jugar la final de Australia, surgió el problema. Está claro que le dejó un tanto tocado anímicamente. Una lesión siempre te afecta", precisó el familiar y forjador de la leyenda de uno de los mejores tenistas de la historia.

Y es que desde el Open de Australia, en enero, Rafel Nadal sufre una lesión de grado uno en el psoas ilíaco del muslo de su pierna derecha. Una complicación física que recientemente le obligó a renunciar a disputar el Torneo de Acapulco, tres horas antes de su enfrentamiento previsto ante Feliciano López, y que desde entonces le mantiene de baja, tras renunciar a la gira americana.

Toni Nadal se refirió a la última lesión sufrida por el campeón de Manacor antes de ofrecer una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears (UIB), bajo el título de "Todo se puede entrenar".

"Lo peor de todo es que la misma lesión se repitió después en Acapulco. Está claro que todas las lesiones te frustran, al margen de las molestias físicas que provocan", puntualizó Toni Nadal, quien ahora ejerce de director técnico de la Rafa Nadal Academy.

"Todavía es pronto para pensar en la temporada de tierra, pero si la lesión está completamente superada cuando llegue Rafel lo hará bien. Está con muchas ganas de hacer un buen tenis", adelantó Toni Nadal sobre lo que espera de su sobrino en los próximos meses y de su momento actual.

Toni Nadal entiende que el proceso de recuperación de su sobrino "va por buen camino" y detalló que incluso el martes peloteó con él en Manacor. "Tiramos algunas bolas", desveló, aunque precisando: "Todavía no está en movimiento, no está recuperado, porque sigue lesionado". "Su recuperación es un proceso que va por buen camino y creo que llegará bien a la temporada de tierra. Recuperado del todo, y si es así, no me cabe duda de que Rafel estará anímicamente preparado para hacer un buen tenis", remarcó.

Y en referencia a su nuevo estatus profesional, tras dejar de ser el entrenador del tenista, Toni Nadal consideró que no le ha cambiado demasiado la vida, argumentando que cuando cuidaba y preparaba a su sobrino "tenía la sensación de que no trabajaba".



"Ahora disfruto en la academia"



"Lo que he hecho siempre es entrenar a Rafel y me lo he pasado muy bien en las pistas y torneos de muchas ciudades del mundo. Ahora disfruto lo mismo, pero dando charlas y enseñando tenis en la academia de Manacor", detalló Toni Nadal sobre sus nuevas funciones profesionales y los cambios experimentados por su vida en los últimos tres meses.

Toni Nadal recordó, igualmente, que "el aprendizaje del saque fue una dificultad extra" para su sobrino en su proceso de formación técnica. "Afortunadamente Rafel siempre fue una persona que se dejó guiar para mejorar en todo. Fue muy buen alumno", rememoró el entrenador.

"Rafel siempre estuvo dispuesto a aprender y mejorar, incluso en los momentos más complicados y difíciles por las lesiones, algo que siempre es de agradecer", añadió a la hora de referirse a la fase de formación del doble campeón olímpico, ganador de diez ediciones del Roland Garros en París y vencedor de hasta dieciséis torneos del circuito selecto del Grand Slam.