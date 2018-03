De Gendt es el nuevo líder de la Volta y Lluís Mas de los sprints intermedios

El ciclista Thomas de Gendt (Lotto Soudal) ayer la tercera etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Sant Cugat y Camprodon sobre 153 kilómetros, con una 'machada' en solitario en los últimos 22 kilómetros tras meterse de inicio en la fuga y ganando el pulso a los favoritos, por 20 segundos en meta, lo que le permite además ser el nuevo líder de la carrera. El corredor del Caja Rural, el saliner Lluís Mas, se metió en la fuga de escapados y finalizó la etapa como líder de los sprints intermedios.

De Gendt, experto en fugas, se adjudicó su tercera victoria de etapa en la Volta a Catalunya, tras sus triunfos en 2013 y 2016, tirando de veteranía y fortaleza física y mental. El belga descolgó al rival más fuerte en la fuga, Lluís Mas, y superó como único superviviente el último puerto de Collabós (2ª) y la llegada final en ligera subida a Camprodon.

En la fuga el más fuerte fue, de lejos, De Gendt. El veterano ciclista belga del Lotto Soudal se marchó en solitario a falta de 21,5 kilómetros para la meta dejando atrás a Mas y Bizkarra. Su aventura en busca de su tercera etapa en la Volta fue larga, llegó a alejar al pelotón a 2:18 minutos a falta de 16 kilómetros por la falta de entendimiento atrás, con una calma chicha que permitió a De Gendt soñar y finalmente celebrar su triunfo.

Al final de la etapa, Lluís Mas declaró: "Cuando he visto que arrancaba De Gendt he pensado que debía seguir su rueda ya que, estando él, sabía que la fuga podía llegar. Sin embargo, al final llevaba otro ritmo. Ha costado mucho que nos dejaran tiempo. Era un día muy nervioso desde el principio, duro, con mucho aire de cara y propicio para que la escapada pudiera culminarla. Por eso todo el mundo quería estar delante. Me quedo satisfecho por cómo ha ido el día. Me encuentro bien, es cierto que siempre queremos más, pero no me puedo quejar".

La cuarta etapa partirá de Llanars y llegará a La Molina tras 170,8 kilómetros. El puerto final, de 1ª categoría, cuenta con 11,6 kilómetros, un desnivel medio del 4,3% y rampas máximas del 15%, aunque lo que le dará más dureza será haber pasadopor el Coll de la Creueta (Especial) y sus rampas del 12%.