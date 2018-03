En una abarrotada aula de la Facultad de Derecho que acoge el edificio Jovellanos del campus de la UIB , Toni Nadal ofreció la conferencia Todo se puede entrenar ante un centenar de admiradores a los que insistió en que la base del éxito de deportistas como Rafel Nadal "es el trabajo y el esfuerzo".

"Confío más en el trabajo y en el esfuerzo que en el talento", dejó claro Toni Nadal sobre sus métodos de entrenamiento y motivación, como los que ha empleado con su sobrino a lo largo de sus 27 años de relación.

"Todos podemos ser mejores", aseguró Toni Nadal en su despedida. Antes, a lo largo de una hora de discurso, detalló múltiples anécdotas vividas junto a Rafel Nadal, desde niño hasta convertirse en uno de los mejores deportistas del mundo. "Siempre tuve la convicción, desde que era muy pequeño, de que Rafel sería un gran jugador", aseguró.

Eso sí, Toni Nadal entiende que uno de sus mayores éxitos en la formación de su pupilo "consistió en no ponerle nada fácil nunca". "Rafel también puso mucho de su parte, porque es una persona normal y con sentido común. He disfrutado de trabajar y convivir con una persona que siempre se ha dejado guiar, lo que para mí es un síntoma de inteligencia", reflexionó el técnico sobre las cualidades de su sobrino. Y sobre los objetivos que persiguió siempre en sus entrenamientos, Toni Nadal destacó: "Nunca he entrenado a Rafel para ganar, si no para que mejorase día a día".