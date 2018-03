Pau Gasol anota una canasta en el encuentro ante los Warriors. Vídeo: Twitter/NBA Spain

20 minutos estuvo en la pista @willyhg94 e hizo todo esto:



17 puntos,15 en el segundo cuarto. Con un 6/11 en tiros de campo, 1/2 en triples y 4/6 en tiros libres además de 3 rebotes, 2 recuperaciones y un tapón.



WILLY, WILLY, WILLY pic.twitter.com/P4iCNW29oT — NBA Spain (@NBAspain) 20 de marzo de 2018

Los mejores momentos de la actuación de Willy Hernangómez. Vídeo: Twitter/NBA Spain

Los San Antonio Spurs lograron una importante cuarta victoria consecutiva para volver a asentarse en los puestos de 'playoff' de la NBA tras derrotar por 89-75 a unos mermados Golden State Warriors, aunque sin contar con la mejor versión deen una noche donde Willy Hernangómez vivió su mejor partido desde su traspaso a los Charlotte Hornets.Después de salir de los ocho primeros de la Conferencia Oeste, los Spurs parecen haber reaccionado y ahora, tras ganar a los actuales campeones, se sitúan en la quinta plaza y ya con un margen de tres victorias sobre los novenos, Los Angeles Clippers, pero con apenas una sobre Utah Jazz, New Orleans Pelicans y Minnesota Timberwolves, sus rivales para tener la mejor posición posible en las eliminatorias.Los de Gregg Popovich no desaprovecharon la visita de unos Warriors sin los lesionados Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson, y que además perdieron en el segundo cuarto a su cuarto hombre clave, Draymond Green, aunque pese a todo los de Steve Kerr tiraron de defensa para llegar al último cuarto por delante (61-63) y antes de que los locales recuperasen su acierto ofensivo y su fortaleza defensiva para quedarse con el triunfo.Una vez más, el mejor de la franquicia tejana fue el ala-pívot LaMarcus Aldridge, que firmó 33 puntos, más de la mitad en el último cuarto (17), y 12 rebotes, mientras que el pívot catalán Pau Gasol, de nuevo suplente, no tuvo su mejor partido con cuatro puntos, con 1/8 en lanzamiento, y cuatro rebotes. El mayor de la saga fue el único que jugó porque su hermano Marc se perdió una nueva derrota en la temporada de Memphis Grizzlies, esta vez ante Brooklyn Nets (118-115), por culpa de un resfriado.En cambio, el pívot madrileño Willy Hernangómez pudo por fin mostrar su mejor juego con su nuevo equipo, los Charlotte Hornets, aunque no sirvió para evitar la derrota por 108-94 en la visita a los Filadelfia 76ers de un geniales Joel Embiid (25 puntos y 19 rebotes) y Ben Simmons (11 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias).El exjugador de Nueva York Knicks gozó de la confianza de su entrenador y dispuso de una veintena de minutos que aprovechó a la perfección para anotar 17 puntos (6/11 en tiro), 15 en el segundo cuarto, para ser el segundo máximo anotador de los suyos tras Kemba Walker (24 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias).Finalmente, José Manuel Calderón continuó contando con minutos (18) en la victoria de Cleveland Cavaliers en casa por 124-117 ante Milwaukee Bucks en otra exhibición de la estrella del equipo, LeBron James , autor de un descomunal 'triple-doble' con 40 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. El base de Villanueva de la Serena se quedó en 5 puntos, con 2/7 en tiro, 3 rebotes y 2 asistencias en un triunfo que permite a los suyos seguir terceros en el Este.