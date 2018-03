La Santa Ponça Cup 2018 se presenta con un cartel de lujo

Elha sido escenario hoy de la presentación de la, que se celebrará delcon la participación de. Entre los clubes que tomarán parte en esta edición destacan el

A la presentación han asistido el alcalde de Calvià Alfonso Rodríguez Badal; Eva Serra, regidora delegada de Deportes; Nati Francés, Eusebio Manuel López Lacal, vicepresidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears; Manu Chanla, segundo director de la Santa Ponça Cup 2018, y Tomás Gibert, director de la Santa Ponça Cup 2018.

El alcalde de Calvià ha resaltado que la colaboración del ayuntamiento es una buena inversión en el posicionamiento de la marca "Santa Ponça". Además, ha recalcado que este binomio de turismo y deporte dinamiza la zona, ya que más de 700 personas pernoctarán en Santa Ponça durante estos días. También ha destacado la gran importancia de este evento por muchos motivos, pero por encima de todos, porque promueve el deporte base y los valores que atesora la práctica de un juego de equipo.

El binissalemer Miguel Àngel Moyà, ex portero del Mallorca y ahora en la Real Sociedad tras dejar hace unas semanas el Atlético de Madrid, es el padrino de esta tercera edición.

Los equipos participantes en la categoría sub-10 son: Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, C. D. Manacor, C.F. Son Caliu, Torrent C.F., Villarreal C.F., R.C.D. Mallorca, C. D. Cide, S.D. Portmay, Santa Ponça C. F., Sevilla C.F., S. D. La Salle, C. D. San Cayetano, Alboraya U. D., Sollerense C. F., Valencia C. F., Córdoba C. F., A. D. Penya Arrabal, C. D. Atlético Baleares y Penya Orient Deportivo.

Los equipos participantes en la categoría sub-12 son: Villarreal C. F., Maccabi Petah-Tikva F. C. "A", A. D. Penya Arrabal, Penya Blan i Blava, C. D. Sant Jordi, Real Betis Balompié, F. C. Utrecht "A", C. D. Manacor, Alboraya U. D., Penya Orient Deportivo, Valencia F. C., F. C. Utrecht "B", Maccbi Petah-Tikva F. C. "B", C. D. Alaior, U. D. Arenal, Sevilla F. C., Levante U. D., R. C. D. Mallorca, S. D. La Salle, Santa Ponça C. F.