Nikola Mirotic brilla con un ´doble-doble´ en el triunfo de los Pelicans ante los Celtics

Los mejores momentos de Mirotic ante los Celtics. Vídeo: Twitter/NBA Spain

New Orleans Pelicans han logrado una abultada victoria ante Boston Celtics (108-89) con notable actuación de Nikola Mirotic (16 puntos, 10 rebotes), mientras que Oklahoma City Thunder han truncado la racha victoriosa de Toronto Raptors (125-132) en una noche poco destacada de(7 puntos, 6 rebotes).Los Pelicans suben su balance a 40-30, calcado al que tienen los Jazz dey los Spurs de, y los tres equipos ocupan puestos de 'playoffs' dentro de esta emocionante recta final de temporada que está viviendo la Conferencia Oeste.Frente a unos Celtics que ya tiene asegurada matemáticamente su presencia en las eliminatorias por el título, el partidoy New Orleans apretó el acelerador en la segunda parte, sumando un parcial de 61-40 que le permitió ganar con tranquilidad en los minutos finales.La mejor versión de(34 puntos, 11 rebotes) se unió a Mirotic y a Cheick Diallo (17) para superar con autoridad a un adversario sin su mejor hombre,, y dirigido por Jayson Tatum (23).Por su parte, los Raptors vieron truncada su derrota de once triunfos consecutivos en un espectacular encuentro frente a Oklahoma City Thunder. Aún así, el liderato del equipo canadiense en el Este no peligra, ya que sigue con una amplia renta de cinco victorias sobre Boston.Otra actuación para enmarcar de, que seseguido (37 puntos, 14 asistencias, 13 rebotes) dio la puntilla a un partido que estuvo igualado hasta el último minuto (125-125), cuando un parcial de 0-7 a favor de los visitantes sentenció un duelo con aroma a 'playoffs'.