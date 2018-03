Lorenzo se queda sin freno

No hay que encender las alarmas, por lo menos en lo que a rendimiento del piloto se refiere. Jorge Lorenzo poco o nada tuvo que ver con su descalabro en la primera prueba del año en Catar. El piloto mallorquín se fue por los suelos cuando rodaba en novena posición a falta de ocho vueltas para el final de la carrera.

Desde un principio el mallorquín sufrió un problema técnico en su motocicleta que le impidió rodar con tranquilidad sobre el circuito del Gran Premio de Catar. Su moto se quedó sin frenos delanteros lo que provocó que en una curva relativamente sencilla el piloto de la escudería Ducati se fuera por los suelos. Lorenzo empieza el año sin puntuar, pero pensando ya en la próxima carrera del Mundial, donde espera que la moto influya menos en sus resultados.

Por su parte, el piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se convirtió en el primer líder de MotoGP tras imponerse en la carrera de este domingo, prueba inaugural del Mundial de motociclismo, tras un gran mano a mano con el español Marc Márquez (Repsol Honda), que terminó segundo, mientras que el también transalpino Valentino Rossi (Yamaha) completó el podio. De esta manera, 'Dovi', vigente subcampeón de la categoría reina, logra la victoria número 18 de su carrera, la novena en MotoGP. Todo después de una espectacular lucha con el de Cervera, que le hizo sudar para ser el primero en ver la bandera a cuadros.

Con la noche ya caída sobre el Circuito Internacional de Losail, el francés Johann Zarco (Yamaha) mantuvo la primera plaza una vez se apagaron los semáforos, con Márquez a su rueda. El mejor arranque lo protagonizó su compañero Dani Pedrosa (Repsol Honda), que ascendió desde la séptima a la tercera posición, con Rossi colocándose justo tras él después de iniciar octavo. Sólo dos vueltas más tardó 'Il Dottore' en pasar también al de Castellar del Vallès, iniciando una persecución al de Cervera que culminó con el adelantamiento en la vuelta 6. No pudo, sin embargo, con el galo, en una pelea que permitió a Márquez acercarse y devolverle la pasada. Lejos de los focos, Dovizioso, dominador de los libres, alcanzó al grupo de cabeza y se unió a la pelea, asaltando la segunda plaza. Todo ello con siete pilotos luchando por el podio: Zarco, Márquez, Dovizioso, Rossi, el británico Cal Crutchlow (Honda), el italiano Danilo Petrucci (Ducati) y Pedrosa.

Al mismo tiempo, Álex Rins (Suzuki) y Jorge Lorenzo (Ducati), por sendas caídas en las curvas 2 y 4, y Pol Espargaró (KTM), con su entrada en boxes por problemas mecánicos, se despedían de la carrera. La cabeza sufrió un cambio a falta de cinco vueltas, al final de la recta; Dovizioso atacaba y sobrepasaba a Zarco, que a su vez se quedaba rezagado y veía cómo el de Cervera también le dejaba atrás. No tardaron mucho tampoco Rossi y Crutchlow en relegar al 'poleman' del sábado a la quinta plaza. Así, la victoria era ya cosa de los dos italianos y del español, que se descolgaban de los perseguidores, a los que se unía Maverick Viñales (Yamaha), ganador el año pasado en el desierto.

En una última vuelta de infarto, 'Dovi' resistió el acoso del vigente campeón de la categoría, que tuvo que conformarse con el segundo puesto. Rossi, por su parte, completó el podio y repitió la tercera posición cosechada el año pasado en Losail.

En cuanto al resto de españoles, Viñales terminó finalmente sexto, justo por delante de Pedrosa, séptimo. Además, Tito Rabat (Ducati) finalizó undécimo, Álvaro Bautista (Ducati) lo hizo decimotercero y Aleix Espargaró (Aprilia) fue decimonoveno. Rins, Lorenzo y Pol Espargaró no terminaron la carrera.

"En la curva 4 me he quedado sin frenos y me he tirado de la moto para no impactar con el muro. Soy afortunado por que no me haya pasado a 300 km/h. Han ido a buscar la pastilla de freno por el circuito y la han encontrado. Nunca me ha pasado en toda mi carrera deportiva lo de quedarme sin frenos. En la segunda vuelta la leva de delante se me acercaba y no había freno. He intentado frenar cada vez menos para aguantar lo máximo posible, pero no he podido más", aseguró el piloto mallorquín al finalizar la prueba. Lorenzo no ocultó su enfado tras el nefasto resultado cosechado en la primera prueba del campeonato del Mundo de motociclismo.