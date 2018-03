A vida o muerte en Peralada

Partido de necesidades en Peralada. El Atlético Baleares visita el Municipal del conjunto gerundense (12 horas) con la única obligación de sacar los tres puntos para seguir soñando con la permanencia, ahora a seis puntos. La victoria del pasado domingo ante el Deportivo Aragón fue un chute de autoestima para los jugadores y el punto de inflexión que necesitaban. La vuelta de Xisco Hernández, tras cuatro meses lesionado, y la entrada en la convocatoria del último fichaje blanquiazul, Marc Rovirola, son las grandes novedades de la lista con la que viaja Manix Mandiola a tierras catalanas. El técnico vasco no podrá contar para este encuentro con el sancionado Biel Guasp y, por decisión técnica, deja fuera a Julio Delgado y Gustavo Allés.

No se esperan muchos cambios en el once titular del conjunto blanquiazul. El entrenador de Éibar acabó satisfecho con el encuentro que labraron sus pupilos el pasado domingo en Son Malferit y es muy probable que haga pocas modificaciones en el once. Por su parte el Peralada quiere alejarse, más si cabe, de los puestos de descenso. Con su último triunfo en el campo de la Peña Deportiva, el cuarto en los últimos cinco partidos, el Peralada subió a la duodécima posición de la tabla, su mejor registro en lo que va de temporada.