Martín López: "Salimos reforzados de esta Copa de España"

Martín López sacó pecho ayer tras el encuentro a pesar de haber quedado eliminados de la Copa de España ante el Movistar Inter. "Antes de venir aquí stoy orgullosísimo de la Copa que ha hecho el Palma . Lo hemos dado todo, nos hemos dejado todos el alma", agregó.

López lamentó la segunda mitad de sus pupilos. "Queríamos un partido largo, que el Movistar Inter no se sintiera cómodo y que nosotros tuviéramos pocas pérdidas. Hemos marcado y hemos estado muy bien, y cuando nos empatan el equipo ha sabido sufrir, pero la segunda parte, con el 1-2, nos ha costado, la cabeza nos ha pesado y hemos tirado de corazón. Nos faltó posesión y ya digo que este segundo gol nos ha hecho mucho daño, nos ha matado", apuntó. "Y eso que estábamos como queríamos", agregó visiblemente fastidiado.

Por su parte, el entrenador del Movistar Inter, Jesús Velasco, se felicitó por el triunfo. "El partido ha tenido dos tiempos, dos ritmos, dos velocidades y nos ha costado mucho salir de este ensimismamiento. En el segundo tiempo el equipo ha estado soberbio, hemos estado dinámicos y eso ha hecho que hayamos sido mejores que el rival", apuntó antes de elogiar al Palma Futsal. "Es un equipo con mucha calidad y llegada. Tiene muchos jugadores que ofensivamente nos han hecho daño y que son muy disciplinados y ordenados, con una buena portería. Ha hecho una buena Copa, jugó muy bien contra ElPozo", destacó.

Por último, Felipe Paradynski no ocultó su tristeza. "Los errores nos han costado el partido porque ellos siempre los aprovechan. Ya estamos fuera de la Copa y no podemos hacer nada. Nos vamos en las semifinales pero queríamos llegar a la final porque no veía al Inter en su máximo nivel. Hemos tenido la posibilidad del 2-0 y no lo hemos metido", concluyó.