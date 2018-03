El Palma Futsal se despide con la cabeza alta (1-4)

El Palma se despide del sueño de lacon la cabeza alta al caer ante el todopoderosoen un partido en el que ha llegado a dominar con un sensacional tanto de, pero que ha dejado escapar por culpa de una nefasta segunda mitad.

Los de Antonio Vadillo, que no se ha sentado por sanción en el banquillo, han competido ante el mejor equipo del mundo y que tiene diez veces más presupuesto, pero el duelo se ha hecho demasiado largo. Estas semifinales deben entenderse como un premio a su histórica victoria del jueves ante ElPozo Murcia y debe servir para alimentar las esperanzas de mejoría en lo que queda de Liga y el play-off por el título.

Los de Son Moix se ha marchado al descanso con la sensación de haber hecho un buen trabajo. No ha podido empezar mejor el encuentro ya que Paradynski, justo en los partidos en los que hay que demostrar el carácter y talento, ha protagonizado una gran acción por la izquierda, rebasando a su rival y batiendo al portero Jesús Herrero. Era el minuto cuatro y los baleares ya demostraban que no estaban dispuestos a ser una comparsa de los madrileños.

El WiZink Center, ha rozado el lleno con más de doce mil personas en las gradas, se ha quedado mudo, a excepción de los trescientos hinchas de los verde pistacho que no se creían haberse puesto por delante tan pronto. Eso sí, Elisandro ha dado un susto con un tiro al palo, pero han sido los mejores momentos de los isleños. Paradynski, otra vez, ha estado a punto de marcar, al disparar con fuerza, repeler Herrero y el rechace, en las botas del brasileño, se ha vuelto a topar con el cancerbero internacional.

El Movistar Inter ha dado un paso hacia adelante y Solano ya ha dado el primer aviso, pero Nico, el héroe de los cuartos de final, ha estado entonado. Eloy Rojas también ha tenido su ocasión tras una fabulosa combinación de todo el equipo, pero su tiro se ha estrellado con la mano del portero. Y en el minuto catorce ha llegado una fantástica oportunidad que ha podido cambiar el duelo. Paradysnki ha dispuesto de un doble penalti tras la sexta falta de los anfitriones, pero Herrero ha estado en su sitio. En este tramo final el Movistar Inter ha espabilado y el Palma ha aguantado como ha podido. Gadeia ha chutado al larguero y, poco después, Solano ha demostrado su enorme calidad a solo 3:07 para el final. Ha regateado a Joselito, ha superado la salida de Nico y ha empatado el encuentro con una enorme solvencia.

Elisandro ha empezado la segunda mitad dando miedo al Palma. Primero con un tiro que el meta ha despejado y después con una vaselina que se ha marchado fuera por poco. Y con esa inercia, en el minuto veintidós, ha llegado el jarro de agua fría para los mallorquines. Gadeia ha enviado un gran pase a Humberto, que ha batido a Nico.

El Palma ha entrado en un nuevo escenario porque en lo que se lleva de Copa no se había puesto nunca por debajo en el marcador, aunque eso no se ha traducido en una mejor versión. Ni mucho menos. Un remate de Maico, tras una buena acción de Joselito, y un obús de Nunes que ha despejado Herrero han sido las señales de vida antes de que llegara otro mazazo. Y eso que Nico ya se ha lucido con dos disparos de Gadeia y Elisandro, pero no ha podido evitar, en el minuto veintinueve, el tanto del propio Elisandro. Ahí se ha acabado el duelo, por mucha voluntad que hayan puesto los isleños. Pola, poco después, ha añadido más zozobra con otro gol. El Palma, con portero-jugador, lo ha intentado a la desesperada, pero ya no había nada que hacer.