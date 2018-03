Nico, el portero que se quedó sin voz

Exhibición en cuartos. El campeón del mundo se pone de moda tras realizar grandes paradas ante ElPozo

Su apoteósica y decisiva actuación en el ya histórico partido del jueves ha hecho que sea el jugador de moda en esta Copa de España. Nico Sarmiento (Buenos Aires, 1992) realizó paradas de todos los colores ante ElPozo Murcia para ayudar a que el Palma Futsal se metiera por primera vez en las semifinales de esta prestigiosa competición. El portero, campeón del mundo con Argentina, atiende a DIARIO de MALLORCA en uno de los salones del Hotel Miguel Ángel de Madrid con una voz castigada. "Es que "

Nico, que compite por un puesto con el internacional Carlos Barrón, no quiere hablar de otra cosa que no sea el duelo ante el Movistar Inter. "Ser campeón nunca es fácil, nos quedan dos partidos y no hemos ganado ningún título", afirma ambicioso. El meta tiene claro cómo se puede tumbar a los madrileños. "Hacer un partido de diez, incluso mejor que ante ElPozo, para tener nuestras opciones abiertas para ganar, ellos son un gran equipo", subraya el jugador de moda. Y quiere seguir siéndolo tras el partido ante el Movistar.