Félix Alonso: "Nunca he dejado de creer en la salvación de este equipo"

A Félix Alonso le va la marcha, al menos eso es lo que se desprende de sus palabras. El técnico del Iberostar Palma es consciente de la situación que está atravesando el equipo, por ello recurre a la épica para cargar a sus jugadores de moral: "El hecho de haber conseguido dos victorias consecutivas ayuda, y más de la forma en que se han logrado, con épica, pero seguimos estando en descenso y debemos ser conscientes del puesto en el que nos encontramos. Si ganamos al Huesca nos metemos de pleno en la pelea por la permanencia y nos colocamos a una sola victoria de ellos".

El Iberostar afronta mañana (12:15 horas), en tierras aragonesas, la vigésimo séptima jornada de la competición, un duelo ante un rival directo en la tabla que como el mismo técnico leonés confirma "no pondrá las cosas nada fáciles". "Será un partido duro porque el Huesca es un rival muy físico, aguerrido, con un nivel de intensidad muy alto. Defensivamente son duros, por lo que será un encuentro en el que deberemos igualar su intensidad para tener opciones. Es un partido importante para los dos equipos. Ellos llegan con tres derrotas consecutivas, aunque es cierto que su nivel de juego es bueno. Tienen las ideas claras y será un enfrentamiento complicado".

Para el importante choque de este domingo, Félix Alonso no podrá contar con el escolta Rafa Huertas. Joan Tomàs, por su parte, no ha entrenado durante toda la semana por unas molestias y, aunque acudirá renqueante al encuentro, difícilmente podrá ayudar al resto de sus compañeros. "No pienso más allá del partido del Huesca. Ya se ha visto lo rápido que cambia todo en función de un solo partido, será el domingo cuando empezaremos a pensar en el próximo rival", reconoció el técnico.

Ocho son las jornadas que restan para finalizar la temporada, tiempo suficiente para que el conjunto mallorquín salga del pozo en el que se metió. Su técnico se muestra esperanzado: "Son semanas que te catapultan o te dejan en una situación más complicada. Nunca he dejado de creer en la salvación, aunque es verdad que después de siete derrotas consecutivas las cosas se ven de una manera más complicada. Tengo esperanza porque seguimos dependiendo de nosotros y porque seguimos creyendo en nuestro trabajo".