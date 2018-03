Joan Mir: Descaro para dar la campanada

Debería ser un año de adaptación a la categoría, peroya confesó hace días que Moto2 debe ser una cilindrada de paso, de aprendizaje para el objetivo que tiene marcado a corto plazo: MotoGP.

Sobran ganas, capacidad, destreza, cuerpo, fuerza y maquinaria para hacerlo. El piloto mallorquín inaugurará este próximo domingo, de forma oficial, su andadura por la categoría de plata del motociclismo mundial, una cilindrada cargada de pilotos ávidos por reafirmar su trayectoria y de motociclistas con peso y nombre en este mundo.

Joan Mir no tiene intención de bajar la cabeza ante sus rivales. El palmesano aterriza en la categoría intermedia con los honores de haberse proclamado campeón del mundo de Moto3. El resto de compañeros de la parrilla parecen no tenerle en cuenta, pero no le quitan el ojo. "Es mi debut con una moto y un equipo nuevos, pero me siento optimista. No tengo expectativas, llego a mi primera carrera con la mente abierta, pero basándome en los test de pretemporada, creo que es una buena oportunidad para comenzar la temporada con un buen resultado", ha reclamado en las últimas horas el piloto del equipo Estrella Galicia O,o Marc VDS.

El mallorquín, que esta temporada cambia Honda por Kalex, compartirá box con el llamado a ser uno de los grandes favoritos al título, Álex Márquez. El catalán pugna por ganar el campeonato de principio a fin después ya de atesorar mucha experiencia tras tres campañas, la última peleando con más regularidad por los podios y finalizando en la cuarta posición, en un año marcado también por su lesión de mediados de temporada que le lastró.

El vigente campeón de Moto3 Joan Mir se estrenará este fin de semana en la categoría intermedia sin ponerse presión pero con la voluntad de cerrar un primer Gran Premio en Qatar en positivo. "He estado entrenando muy duro durante el invierno, pero después he tenido el problema de la lesión menor justo dos semanas antes de comenzar la temporada, lo cual no es lo ideal", reconoció el palmesano, quien no pudo realizar los últimos test de la pretemporada debido a unas molestias. "Lo importante es que ahora me encuentro bien, fuerte y el hombro no debería ser un problema", resaltó en su última comparecencia de prensa. Nadie descarta que Mir pueda dar la campanada, por eso todas las miradas tendrán un foco de atención en su moto este fin de semana. Será su primera prueba para demostrar de qué puede ser capaz a lo largo de la campaña.

Los debuts en Moto2 nunca han sido tarea fácil para los pilotos del Mundial. Marc Márquez levantó un subcampeonato en 2011 y Toni Elías logró hacerse con el título un año antes, en 2010, aunque aterrizaba en la categoría tras varios años en el cuarto de litro.

Aparte de Joan Mir y Álex Márquez, la 'Armada' española en esta categoría cuenta con numerosas bazas como pueden ser Jorge Navarro (Kalex), Iker Lecuona (KTM) que ha sorprendido en la pretemporada, Xavi Vierge (Kalex) o un veterano como Héctor Barberá (Kalex), que ha bajado desde MotoGP, mientras que el portugués Miguel Oliveira (KTM), tercero en 2017, y otro que ha descendido como el británico Sam Lowes (KTM), que ya brilló en Moto2 en 2015 y 2016, son las principales amenazas.

Todos ellos nombres propios que no le pondrán las cosas nada fáciles al piloto mallorquín. Joan Mir parece haberse adaptado a la perfección a su nueva motocicleta, "fue amor a primera vista lo que sentí por ella", relató hace unos días. Mir salió del primer test del año en Jerez con la duodécima posición, a casi 1,3 segundos de su compañero de equipo, pero en esta motocicleta el joven balear se siente muy cómodo, mejor adaptada a sus medidas corporales y con la que podrá evitar los dolores de espalda que tanto le perjudicaron durante la pasada campaña.