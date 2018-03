La Galatzó Trail reunirá a 650 corredores en la Serra de Tramuntana

disputarán este próximo domingo, 18 de marzo, la, una espectacular prueba de que se desarrollará íntegramente en la finca pública de Galatzó. Con, los participantes en la prueba se enfrentan a las distancias de maratón y media maratón de montaña.

El evento forma parte de la Lliga de Curses per Muntanya de la Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME).

La organización -el Ajuntament de Calvià, a través del Institut Calvianer d'Esports- de la Galatzó Trail se muestra muy satisfecha con la acogida que ha tenido el evento, tanto a nivel local como internacional. De hecho, ha tenido que colgar el cartel de "completo" en la prueba de media distancia (400 inscritos), a los que debven sumarse los participantes en la maratón de montaña (unos 250).



El recorrido

Los participantes, que iniciarán y finalizarán la carrera en la Plaça de Sa Vinya de Es Capdellà, deberán superar unos circuitos que transcurren íntegramente por uno de los parajes más bellos de la Serra de Tramuntana, la finca pública de Galatzó. Los recorridos son:



Recorrido Galatzó Legend (43 km) : se trata de un espectacular y duro recorrido en el que los participantes deberán coronar dos cimas muy técnicas, las de las montañas de s'Esclop (927 metros) y el mítico Puig des Galatzó (1.027 metros).

: se trata de un espectacular y duro recorrido en el que los participantes deberán coronar dos cimas muy técnicas, las de las montañas de s'Esclop (927 metros) y el mítico Puig des Galatzó (1.027 metros). Recorrido Galatzó Half (22 km): se trata de un recorrido que parte igualmente de Es Capdellà ycircula por algunos de los senderos que conectan la finca. Los participantes se enfrentarán a cotas superiores a los 600 metros en un circuito divertido y 100% montañoso.

La competición será arbitrada por la FBME y los participantes obtendrán 1.000 puntos si corren la Galatzó Legend y 500 puntos si corren la Galatzó Half.



Agenda del evento

La recogida de dorsales está programada para el sábado 17 en el Casal de Peguera en horario de 15:00 a 20:30 horas, mientras que a las 18:30 tendrá lugar el briefing de carreras también en el Casal. La salida de la Galatzó Legend será el domingo 18 de marzo a las 09:00 horas y la de la Galatzó Half a las 10:00 horas. Con la intención de evitar la saturación de coches en la zona, la organización de la prueba ha establecido un servicio de autobús gratuito desde dos puntos del municipio: Calvià vila y Peguera.



Cortes de tráfico

La celebración de la Galatzó Trail supone algunas restricciones de tráfico y aparcamiento en la zona de Es Capdellà, ya que la salida y la llegada a meta se encuentran en la Plaça Sa Vinya. La calle Ametllers (C/Galatzó y C/ Església) y la calle Galatzó (C/ Ametllers – Finca Galatzó) serán las principales vías afectadas, ya que permanecerán cortadas al tráfico en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, motivo por el cual se habilitarán vías alternativas. Desde las 8 hasta las 10:15 el tramo de la carretera MA1032 entre C/ Major y C/ Ametllers permanecerá cerrado en ambos sentidos, de manera que el tráfico será desviado por C/ Ametllers (entre C/ Església y C/ Monges) y C/ Monges.