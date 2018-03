Miquel Jaume: "Estoy enfadado con David Pazos y Joselito"

Miquel Jaume criticó abiertamente a dos de los jugadores del Palma Futsal por su rendimiento en lo que se lleva de temporada. "Las notas se dan a final de curso, pero Pazos no estaría aprobando, ni Joselito tampoco. Estoy enfadado con ellos", declaró el presidente en primera instancia a preguntas de los periodistas, aunque fue más allá. "Estoy molesto con jugadores de los que esperaba más rendimiento. Hay que ser más conscientes y responsables en el sentido defensivo y aquí el entrenador puede hacer poco. Si el jugador se despista o no le da a la pelota son cosas que se tienen que subsanar a nivel individual. Falta mucha concentración y mentalidad", argumentó.

Tanto Pazos como Joselito, que estaban llamados a ser referentes en el equipo, se quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica, sin ir más lejos, en el trascendental encuentro del pasado viernes ante Osasuna Magna Navarra y que finalizó en derrota (1-4).

El dirigente no titubeó a la hora de abrir la puerta a los futbolistas de la actual plantilla que no aporten el nivel deseado. "De determinados jugadores esperaba mucho más. La Liga es muy dura y hay gente a la que le cuesta adaptarse. Podemos tener paciencia, pero no es infinita y no tendremos ningún problema a la hora de tomar decisiones. Puede haber un cambio, dos, cinco o seis", subrayó. "Hay algunos que quedan atascados y de lo que se trata es de que espabilen", agregó antes de lanzar un mensaje de apoyo a su entrenador. "La confianza en Vadillo es ilimitada. Tiene cuatro años de contrato y ojalá pueda estar más", subrayó.

Jaume está de acuerdo con el diagnóstico del problema que dio su entrenador tras caer el viernes ante Osasuna Magna Navarra. "Pedimos que estos fallos groseros no se cometan, estoy de acuerdo con lo que dijo Vadillo. Es de Primero de Primaria del fútbol sala que no puedes perder de vista el balón cuando juegas, que debes estra más atento en los saques de estrategia y tratar de que no te ganen la espalda. Al nivel que nos movemos no se pueden cometer estos errores", señaló.

El presidente recordó que no piensan a corto plazo. "Si tuviéramos que mirar esta temporada, hemos hecho partidos buenos, regulares y malos. Esto lo atribuyo a que es un proyecto nuevo y que lleva un proceso de adaptación. Hay jugadores a los que les ha costado dentro de esta nueva manera de jugar que tenemos. Pero nosotros tenemos que hacer el equipo lo más competititivo posible y trabajamos a medio y largo plazo. El que no se adapte a nuestras circunstancias y nuestro modelo no tiene sitio aquí", dijo.



Liberarse

A pesar de la discreta temporada que está cuajando el Palma, Jaume confía en tumbar a ElPozo Murcia este jueves en los cuartos de final de la Copa de España que se disputa en el WiZink Center de Madrid. "Vamos muy motivados y con las ganas de romper con la racha de cuartos de final, pero es hora de darlo todo, hacer un buen papel y pasar a semifinales", comentó. "Nuestro objetivo es ganar el primer partido, nos liberaría de mucha presión para las semifinales", comentó.

Por su parte, el director deportivo, José Tirado, se mostró ilusionado porque "la Copa de España es diferente y todo puede suceder". "ElPozo Murcia es el rival que peor se nos da en la historia de la Liga, pero un día tiene que cambiar la tortilla porque tampoco hay tanta diferencia deportivamente", resaltó.