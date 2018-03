Mandiola: "Es hacer pie en el momento en que te estás ahogando, no hay margen"

ha señalado este mediodía que necesita ganar este domingo al colista Deportivo Aragón., ha incidido el vasco, consciente de que no pueden fallar si quieren escapar del descenso: ". Nuestro equipo no es peor que la mayoría. Tenemos que ganar este domingo al margen del resto de partidos".

Según Mandiola, que el rival sea colista del Grupo III no garantiza la victoria: "Para nuestro equipo no hay partido asequible, hay que jugarlo y se pueden conseguir los puntos, pero no somos favoritos para nada por la dinámica que llevamos. Ahora mismo priman los puntos y nos cuesta mucho mantener la renta que empezamos y de fácil, nada. Para nosotros no hay partido fácil". "El Deportivo Aragón son chavales con calidad al ser filial de un histórico, tienen talento pero les falta madurez pero no tienen vértigo y si les dejas jugar podemos correr detrás de ellos", ha señalado.

"De cara al final de temporada para el objetivo de salvarse es un partido importantísimo", ha sentenciado Mandiola, que pide el máximo esfuerzo a su equipo: "Creo que no vamos a bajar, si tuviera que apostar. Pero hay que empezar ya. Me interesa salvar al equipo y todo pasa por ganar el domingo. El partido lo planteo dando un paso para adelante en todo lo que hagamos porque tenemos la obligatoriedad de olvidarnos del miedo".

"La afición es atípica, nos aplauden siempre, no he visto cosa parecida en ningún club, siempre nos animan", destacado el técnico, que ha insistido, para concluir su rueda de prensa, en iniciar bien el partido: "En casa, a pesar de no hacer partidos brillantes hemos competido bien. Quiero tener a todos enchufados, no he dado pistas de titulares aunque Rovirola no estará de titular, sí para el banquillo para empezar a tirar".