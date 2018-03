Manix Mandiola: "No vale para nada ir de espárring por todo"

, miramos a cortísimo plazo"., no se marca el futuro más allá del clásico "partido a partido", entre otros motivos porque cada jornada que pasa es una final para los blanquiazules, sumidos en el descenso y casi en una depresión constante después de encadenar otra racha negativa de seis encuentros sin ganar (aunque ha logrado tres empates).

"Tenemos que ganar por los puntos, la autoestima y hacer cosas, no vale para nada ir de espárring por todo", ha sentenciado este mediodía el técnico vasco, consciente de las dificultades que está teniendo el Atlético Baleares para definir su juego, pero sobre todo para encontrar la portería contraria; un déficit ofensivo que impide a los blanquiazules sumar unos puntos más que necesarios para luchar por una permanencia que cada jornada se está poniendo más complicada.

"Hay una evidencia, que es que en los últimos cuatro partidos hemos marcado solo dos goles, y de penalti, y eso dice que el equipo no está acertado en crear ocasiones, finalizarlas, es trabajo de todos", aseveró Mandiola,que tiene como objetivo puntuar este próximo domingo. "El partido del Badalona lo afrontamos sabiendo que no hay partido fácil", aseguró, y añadió: "No nos da igual un equipo que otro, pero es el que toca y estamos preparados".



Xisco Hernández ya entrena

El técnico del Atlético Baleares confirmó "la baja de Biel Guasp por tarjetas y la de Vallori por lesión", en un día en el que la buena noticia fue el regreso con el grupo de Xisco Hernández. "Ha empezado a entrenar con el grupo, pero le falta mucho todavía", señaló, y añadió que "Rovirola, si hiciera falta, jugaría". "Arrastra molestias y no está en su mejor momento, pero si tuviéramos que tirar de él lo haríamos", concluyó el entrenador balearico.