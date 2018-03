Nadal causa baja hasta el inicio de la tierra

Rafel Nadal tiene claro que no va a arriesgar, aunque eso suponga posponer su regreso a la pista en la temporada de tierra. Laque se disputa en Acapulco sobre superficie dura, se debe a que vuelve a sentir molestias en la misma zona que ya le obligó a abandonar el Open de Australia en enero. El mallorquín sufre unaque, con toda probabilidad, provocará que tenga que ser baja en los primeros Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells y Miami y que deba esperar al de Montecarlo, ya sobre arcilla, para reaparecer.

"No puedo decir qué es aún. No lo sabemos. Es menos grave, pero hay líquido. Y hasta que no baje y no podamos hacer las pruebas pertinentes, no podremos diagnosticar al cien por cien. Lo que sí es que, aparte de que me duele, los médicos me han recomendado no jugar", aseguró Nadal en rueda de prensa.

"Para mí es un golpe duro, me hacía ilusión jugar este torneo. Estaba preparado para jugar. Pero tengo que aceptar y trabajar para recuperarme", añadió Nadal ante una multitud de periodistas. El balear sintió molestias en la tarde del lunes y fue al médico para tratar su dolencia. "Creo que se habían dado todos los pasos adecuados para llegar bien preparado al torneo, que era mi objetivo y mi ilusión. Llevo entrenando ya desde el viernes aquí y unos días antes había venido a México para llegar bien adaptado", resumió. "Desgraciadamente en el último entrenamiento antes de la inauguración volví a notar un pinchazo en la misma zona donde tuve el problema en Australia. Me hice la resonancia, no puedo decir específicamente qué es aún porque no lo sabemos, pero está en una línea similar, algo menos grave", añadió. Nadal lamentó la situación por los aficionados que deseaban verle en acción. "Lo siento por mí, soy el más afectado, luego lo siento por el torneo y la afición, agradezco su cariño, sé que es una noticia una complicada para el torneo, y aunque yo no esté, sé que esto va a ser un éxito", dijo.

Por su parte, Raúl Zurutuza, director del torneo, lamentó la baja, pero dijo que antes que nada está la salud del jugador. "Quiero destacar su profesionalismo y entusiasmo cada vez que ha venido, ha participado entusiasta con todos los eventos que ha tenido", comentó.

Nadal regresaba a la competición esta semana tras su retirada en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, frente a Marin Cilic.



Sorpresa

Nada hacía suponer tan drástica decisión después de que, tras guardar casi un mes de reposo, y entrenar con normalidad en las últimas semanas, se diera de baja del torneo de Acapulco.

Indian Wells, que se celebra en el desierto californiano y que comienza el próximo 8 de marzo, no contará con Nadal porque la lesión que sufre exige reposo absoluto, por lo que no le daría tiempo a participar. Y todo apunta a que el de Cayo Vizcaíno, que empieza el 21, tampoco tendrá la presencia del isleño.

El Masters 1.000 de Montecarlo, que inaugura el 15 de abril la temporada de tierra batida, tiene todos los números para que sea el elegido por Nadal para regresar a las pistas si los plazos de recuperación son los que se esperan, a tenor de la lesión que padece en la cadera. Tras un año 2017 en el que había dejado atrás las lesiones, este inicio de 2018 está resultando todo un calvario para el ganador de dieciséis grandes.