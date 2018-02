Siviero ficha como ayudante de Cúper en Egipto para el Mundial de Rusia

El ex jugador dely exentrenador del, entre otros,, ha fichado como miembro del cuerpo técnico de la, que dirige el que fuera entrenador de la entidad mallorquinista. El seleccionador del combinado africano, al que ha clasificado por primera vez en su historia para la cita mundialista, llamó personalmente desde Palma , donde reside, a su compatriota, con el que ya trabajó en el Mallorca entre los años 2004 y 2006.

Siviero, integrante del mejor Mallorca de la historia con Cúper como entrenador, viaja constantemente desde hace varias semanas con el objetivo de mirar futbolistas de Egipto. El que fuera central del Mallorca desde finales de la década de los noventa del siglo pasado y hasta los primeros años del nuevo siglo, asistirá a los amistosos que a finales del mes de marzo la selección de Egipto disputará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, vigente campeona de Europa, y Grecia. Cuando finalice la temporada de clubes, se integrará de pleno en el cuerpo técnico de Cúper para preparar el Mundial de Rusia. Egipto ha quedado encuadrado en el grupo A y debutará el 15 de junio en Ekaterimburgo ante la selección de Uruguay de Luis Suárez y Godín. La anfitriona Rusia y Arabia Saudí son los otros rivales de Egipto en la primera fase del Mundial que se disputa del 14 de junio al 15 de julio.

Siviero, que ya sabe lo que es trabajar junto a Cúper, entre noviembre de 2004 y febrero de 2006, en la segunda etapa del técnico de Chabás en el Mallorca, no ha tenido excesiva fortuna como entrenador. Ha dirigido en dos etapas al Atlético Baleares -entre 2010 y 2012, y 2015-, al Murcia en la temporada 2012-13, donde fue destituido; al Lleida el curso pasado, equipo al que no logró meter en el play off de ascenso y, esta temporada, al Hércules, que le destituyó en la novena jornada.

Siviero ve la llamada de Cúper como una experiencia única ya que le permitirá vivir en primera persona todo lo que rodea a un Mundial de fútbol, un acontecimiento por el que suspira cualquier profesional. Cuando Cúper le llamó y se reunió con él en Palma, no se lo pensó dos veces. El técnico argentino es un auténtico ídolo en Egipto, que vivirá su primer Mundial. La selección africana tiene como principal figura al delantero Mohamed Salah, que milita en el Liverpool y que ha sido pretendido por los más afamados clubes europeos, entre ellos el Real Madrid.