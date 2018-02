Mandiola: "No miro la clasificación para evitar que me dé el bajón"

"Hay que romper con el miedo y el agarrotamiento que tenemos". Así de claro se mostró ayer Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, tras la sesión matinal de preparación con vistas al duelo de este domingo frente al Sabadell, en Son Malferit.

"No estamos pensando en lo pasado, solo nos preocupa este domingo, es el partido más importante de la temporada porque es el inmediato. Ganar sería importante en autoestima y en puntos. La clasificación ni la miro, así evito que me dé el bajón", señaló el entrenador blanquiazul, que añadió que "la gente está muy motivada".

"Cuando has ganado, siempre estás más cerca de repetir victoria, aquí es al revés, vas más necesitado si no ganas y es un lastre", añadió el vasco, que también comentó: "Nuestro rival somos nosotros mismos, el otro día también lo veíamos así cuando jugamos ante el Olot".

"El Sabadell pierde poco, defiende bien, el entrenador conoce la categoría... Pero no tenemos excusas. Debemos hacer bien lo nuestro", explicó el preparador blanquiazul en referencia al rival ante el que juegan mañana en Son Malferit.

"No miré la clasificación nunca en mi carrera, ni cuando he estado bien, ni cuando he estado mal", aseguró el vasco, que tiene claro qué hay que hacer y qué le está pasando al equipo: "Nuestro trabajo es entrenar bien y la gente está convencida de que no somos tan malos, por mucho que la clasificación diga que estamos haciendo una mala temporada. Nos falta acierto de cara a la otra portería. En Olot tuvimos tres claras y no marcamos y ellos nos hicieron gol en el único córner que defendimos mal".

"Este mismo equipo, si llega a empezar en buena dinámica la temporada, hubiera peleado por estar arriba, por otras cotas", reconoció Manix Mandiola, que también tuvo unas palabras sobre el último fichaje realizado por el club blanquiazul y que ayer no entrenó junto al resto de la plantilla: "Marc Rovirola físicamente está bien pero no ha competido, le conozco y sé lo que nos puede aportar de más al equipo y nos va a venir muy bien, quedan doce partidos e irá entrando poco a poco, hay tiempo para darle minutos. Si el domingo fuera el último partido de la temporada, seguro que jugaría, pero por suerte todavía no lo es".

Mandiola también quiso exponer su lógica sobre la situación que vive actualmente el equipo y defendió la situación del Baleares en la tabla de una manera un tanto particular: "Lo que pasa es que cuando el equipo está mal y pierde, siempre se busca el porqué de las cosas. Y lo único cierto es que hay una realidad, siempre hay algún equipo que tiene que estar abajo, lo haga como lo haga, un equipo va a ir el último. Quizás este equipo ha sido blando, pero lo que noto es que son cosas muy puntuales las que están marcando el devenir de los partidos".