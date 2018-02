Mandiola: "Hay que romper con el miedo y el agarrotamiento que tenemos"

"Hay que romper con el miedo y el agarrotamiento que tenemos", Así de claro ha sido este mediodía Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, tras la sesión matinal de preparación con vistas al duelo de este domingo frente al Sabadell, en Son Malferit.

"No estamos pensando en lo pasado, solo nos preocupa este domingo, es el partido más importante de la temporada porque es el inmediato. Ganar sería importante en autoestima y en puntos", ha señalado el entrenador blanquiazul ,que ha añadido que "la gente está muy motivada". "Cuando has ganado siempre estás más cerca de repetir victoria, aquí es al revés, vas más necesitado si no ganas y es un lastre", ha añadido, y ha agregado: "Nuestro rival somos nosotros, el otro día también lo decíamos del Olot".

"El Sabadell pierde poco, defiende bien, el entrenador conoce la categoría... pero no tenemos excusas. Debemos hacer bien lo nuestro", ha explicado en referencia al rival Manix Mandiola.

"No miré la clasificación nunca en mi carrera, ni cuando he estado bien, ni mal", ha asegurado el vasco, que tiene claro qué hay que hacer y qué le está pasando al equipo: "Nuestro trabajo es entrenar bien y la gente está convencida de que no somos tan malos, por mucho que la clasificación diga que estamos haciendo una mala temporada. Nos falta acierto de cara a la otra portería. En Olot tuvimos tres claras y no marcamos y ellos nos hicieron gol en el único córner que defendimos mal".

"Este mismo equipo, si llega a empezar en buena dinámica la temporada hubiera peleado por estar arriba, por otras cotas", ha reconocido Manix Mandiola, que también ha hablado sobre el último fichaje: "Marc Rovirola físicamente está bien pero no ha competido, le conozco y sé lo que nos puede aportar de más al equipo y nos va a venir muy bien, quedan 12 partidos e irá entrando poco a poco".