Manix Mandiola: "Siempre tendré dudas de quien confía en alguien como yo"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Groucho sabe más de fútbol que Guardiola?"

El entrenador es más fiel a sus principios que Groucho. Guardiola ha causado daños colaterales al fútbol, entre quienes le imitan sin las herramientas precisas. Ves equipos de niños que empiezan el alfabeto por la zeta, es como aprender a freír huevos y hacerlo por primera vez con soplete.

¿Qué tiene Mourinho que no tenga usted?

Algo hará mejor, para ganar la Champions en países distintos. Hay que aprovechar las oportunidades, yo tuve dos años en Segunda y no me quejo, porque le debo demasiado al fútbol.

¿El tercer entrenador de la temporada es como el tercer esposo?

Ella se muestra más exigente. Llegas en un contexto especial, preocupado como los médicos en acertar con el diagnóstico. He encontrado al equipo mejor de lo que intuía, y no soy amigo de quedar bien. Digo lo que pienso.

Quienes dicen lo que piensan, no piensan lo que dicen.

Eso mismo me dice mi mujer, pero ya no voy a cambiar.

El Baleares se gripó en la última vuelta de su debut, como el McLaren de Alonso.

Hubo un coche con mayor cilindrada. Surgió la figura de Nino, y en una jugada puntual de artista con oficio echó por tierra nuestro trabajo colectivo en el último minuto.

¿Un jugador solo puede cambiar a un equipo?

Hablamos de deporte colectivo, pero después llega Messi y te rompe los moldes. Ahora bien, ni él sería tan grande sin el soporte de un equipo. El único jugador franquicia fue Maradona, en el club mediocre que era el Nápoles.

¿Lo haría usted mejor con un Ferrari?

Si yo hubiera empezado la temporada en el Baleares, estaríamos en el playoff de ascenso. Tenía la opción de fichar por un Segunda que va a bajar, vine aquí porque el equipo pobre de Mallorca, el Rayo Vallecano de la isla, tiene margen de mejora. Si me van mal las cosas, camino del aeropuerto.

En los campos de Segunda B querría ver yo al Coutinho ese.

Seguramente lo haría bien. En cambio, quienes hemos sido malos, hasta cuando jugué en el Bernabéu noté que el balón me botaba mal. Y miré al suelo, buscando culpables.

El Mallorca es menos que un club, el Baleares es más que una religión.

Me ha sorprendido no encontrar ni una voz discordante en la afición del Baleares. Son fieles y muy entregados, sin divisiones, tanto conmigo como con los entrenadores anteriores. Quiero decir que te apoyan sin fisuras y que también se pondrán totalmente en contra si las cosas me van mal.

Le llaman entrenador "con carácter".

Entiendo que "con mal carácter". No creo en la mano dura, no me convencen los tiranos. Si no puedo convencer de algo, no lo impongo.

Me parece que usted se ríe del dibujo y otras vainas.

Todo eso está muy bien, pero como parrilla de salida. El orden se acaba cuando tienes un equipo delante para contrarrestarte. Has de adaptarte al rival, y hacerlo en todos los partidos si eres un equipo humilde. Ahí se rompe el dibujo. Tú que eres del Madrid, porque nadie es perfecto, cómo explicas que Carvajal acabe por delante de Benzema. Eso no está en el dibujo.

Bonita charla pero, ¿los jugadores le entienden?

Eso me pregunto yo a veces. Te sientes a gusto diciendo estas cosas, te haces un homenaje con tu discurso, pero no vale para todos los jugadores. No me puedo poner en su piel.

En realidad, se ha empadronado en Mallorca para beneficiarse de los descuentos aéreos.

En realidad, no me he empadronado en Mallorca. Lo dije en la presentación para dar a entender que había venido con todas las consecuencias, no de paso.

¿Hablar euskera significa algo más?

Como todo. Marca la identidad, pero cada uno la sitúa donde quiere. Iturgaiz habla euskera, toca el acordeón y es nacionalista, pero nacionalista español. Perdón, aporrea el acordeón, no lo toca.

Groucho: "He tenido una buena temporada pero no ha sido ésta".

Espero no tenerlo que decir dentro de tres meses, aunque cuando me quieren a mí como entrenador... No conozco al presidente del Baleares, pero siempre tendré dudas de quien confía en alguien como yo.

¿Por qué no se tiñe las canas?

Eso lo dirás tú que no me las tiño.

¿Qué ha de ver un jugador en usted?

Un convencedor, aunque esa palabra no exista. Un conductor de grupos, alguien que puede sacar lo mejor de él. Es eso del coaching, que ahora se presenta como la madre del cordero cuando era lo mismo que me decía mi madre a los doce años. Solo que a 700 euros la sesión.