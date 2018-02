Salvador Araque reclama su derecho a arbitrar

Un litigio interminable. El árbitro Salvador Araque reclama desde hace casi una década su derecho a arbitrar, lo que le niega el Comité Balear

Nueve años sin poder arbitrar. Y pese a que la Justicia le da razón, el Comité Balear de Árbitros sigue dándole la espalda a Salvador Araque Bergas, colegiado adscrito a la Balear desde el año 2002 y que en la actualidad sigue litigando por lo que afirma que es un derecho que le corresponde: "Volver a arbitrar partidos de baloncesto". Un hecho que a día de hoy parece estar muy alejado de la realidad pese a que en la propia Federación de Baloncesto de les Illes Balears (FBIB) y de forma subsidiaria, la Direcció General d'Esports, como copartícipes, deberán reembolsar una cantidad económica "que sube como mínimo a unos treinta y dos mil euros más los intereses, pese a que la sentencia no está del todo clara", según matiza el letrado Alejandro Piqueras, que es el que defiende los intereses de Salvador Araque.

Piqueras afirma que "cuarenta y cinco mil euros es lo que se debería pagar en base a la sentencia que obra en nuestro poder", recordando que dicho fallo es "novedoso a nivel estatal, ya que nunca se había anulado una sanción a un árbitro, reclamando daños y perjuicios por la anulación de una sentencia a un árbitro, siendo muy novedoso que se condene a la Federación y al Govern Balear de forma solidaria".

Sigue en la lucha

Con todo, la lucha de Araque continúa, ya que a día de hoy se le sigue negando desde la Balear su derecho a arbitrar partidos de la liga federada. "Siendo esta sentencia la tercera que se falla a mi favor, siguen cerrados en banda y no me dejan actuar". Araque fue suspendido de forma cautelar en 2009 después de recibir sendas sanciones de la FBIB de tres y un año respectivamente.

La pesadilla empieza en mayo de 2009 . "Fuimos a arbitrar el torneo de Puig d'en Valls en Santa Eulalia juntamente con otros colegiados tanto de la Federación Balear como de la Valenciana. Dirigimos los encuentros con el problema de que los árbitros valencianos no se pudieron desplazar, lo que supuso un incremento en cuanto al número de partidos asignados por colegiado presente. Acaba el torneo, volvemos a Mallorca y el delegado arbitral, a través de un escrito nos informa de que estábamos suspendidos para arbitrar", recuerda Araque, "por incomparecencia injustificada a una serie de partidos y utilizar el idioma extranjero en varios encuentros". Y pese a que en Diciembre de 2015 ya se falló en favor de los intereses del colegiado, lo cierto es que a día de hoy "todo sigue igual", lamenta el afectad0. "El nuevo presidente de la FBIB Juanjo Talens ni siquiera ha tenido la gentileza de llamarnos, sentarnos y hablar. Yo he renovado cada año mi licencia, y podría estar dirigiendo como sí lo está haciendo mi compañero Javier Oliver", quien también tiene varios frentes abiertos con la propia Federación.

"Me tienen como en el destierro, en el exilio. Conmigo, ni agua", exclama un decepcionado Araque. Y con excusas de lo más variopintas por parte del ente federativo para justificar su ausencia en las designaciones semanales. "Que si el sistema informático falla, que mi nombre no está introducido en la base de datos, etc.", explica. Y añade: "Si fuera por Esteve Portell -actual responsable de los árbitros de la Balear- no habría ningún problema para que yo arbitrase, pero ya no sabe qué decirme. Creo que tiene órdenes para que no me nombren", expone incrédulo.

En este punto, tercia su abogado, Alejandro Piqueras: "El hecho de que mi cliente sea más belicoso de cara a la Federación quizás no gusta. Y cuando tú reivindicas lo que te corresponde, automáticamente te envían a la nevera por protestar".

Sorprendido y decepcionado

Araque reconoce sentirse muy "sorprendido" por la actitud de los actuales rectores de la Balear. "Los que había antes ya los conocíamos, pero con los de ahora he de decir que para mí es una inmensa sorpresa". "A los primeros días de tomar posesión de su cargo -continúa su relato-, Talens le indicó a mi compañero Javier que mantendría una entrevista con nosotros, y estamos igual. De hecho, yo se la he reclamado vía escrita con número de entrada, y continúa todo igual, no contestan ningún documento que yo haya registrado en la Federación, ni la actual ni los anteriores rectores que dirigían la Federación de baloncesto". Una postura que el letrado Piqueras no acaba de entender. "Si por reclamar algo que te corresponde, lo que tienes que hacer es fastidiarte y que te envíen a la nevera, evidentemente es una clara represalia" hacia su cliente.



Agravio comparativo

Y todo ello, con el agravio comparativo de que el otro colegiado, Javier Oliver, recibió en su momento las mismas sanciones que Araque, siendo recurridas y anuladas las dos. "En el caso de Oliver, no ha interpuesto ninguna demanda de reclamación patrimonial al ser su proceso más lento que el de Salvador, cosa que sí ha hecho mi cliente", recuerda un Piqueras que aboga por una solución satisfactoria: "Creo que esto se debería reconducir. Espero y confío que por parte de la Federación haya diálogo, ya que ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros pese a que hay una sentencia a favor de mi cliente, y a pesar de la necesidad de árbitros que tienen en la Federación".

El letrado admite que no entiende todo lo que sucede: "Todo esto no solo perjudica a Salvador Araque, sino también a la propia Federación". "Si siguen enrocándose en la misma postura, ¿cuántas sentencias hacen falta para que te digan que no tienes razón y que deje arbitrar a mi cliente?", se pregunta. "Mientras más pase el tiempo, más cantidades podremos reclamar a la Federación. No acabo de entender qué persigue". Araque finaliza: "Estoy abierto al diálogo ya que hablando se entiende la gente. Lo que no puede ser es el caso omiso que hacen a todos los movimientos que hacemos, como si no existiéramos".