Joan Mir abre gas en Moto2

Arranca la temporada para Joan Mir en Moto2. El piloto mallorquín, actual campeón del mundo de la categoría de bronce, inició ayer en el Circuito de Jerez los primeros de los dos test oficiales de la temporada que el trazado jerezano tiene programados. El piloto palmesano, que se estrenó con su nueva Estrella Galicia, finalizó en la décimo quinta posición, a un segundo de la cabeza de carrera.

"He estado entrenando duro durante el invierno en el aspecto físico necesario para Moto2, pero también he estado trabajando en adaptar mi posición y estilo de pilotaje para sacar más partido de la moto. Este primer test me debe servir para ganar confianza y sensaciones con la moto, además de seguir mejorando la buena relación con mi equipo. En lo que respecta a la moto, nuestra meta inicial será mejorar el agarre detrás en la salida de las curvas porque, junto con los cambios en mi estilo de pilotaje, creo que es donde más podemos mejorar para bajar los tiempos", aseguró el palmesano que poco a poco va adaptándose a la nueva categoría.

El circuito andaluz también tiene fijados en su calendario deportivo para el próximo mes de marzo, concretamente del 6 al 8, los últimos ensayos de la temporada para las categorías de Moto2 y Moto3, antes de que el telón de los grandes premios se abra con el Gran Premio de Catar.

Francesco Bagnaia fue el claro dominador con pista seca, consiguió el mejor tiempo en la tanda inicial para corroborar su control en la última sesión, bajando su referencia matinal estableciendo un mejor tiempo de 1.42.330, lejos del 1.41.873 que marcó oficiosamente en los pasados test de noviembre. El segundo mejor tiempo fue para el compañero de equipo del piloto mallorquín, el catalán Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) con 1.42.496 al que siguió Mattia Pasini (Kalex) con 1.42.560.