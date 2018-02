Premio a la deportividad para un futbolista de 14 años por defender a la colegiada

Un jugador de fútbol de categoría infantil, de 14 años, dio el pasado fin de semana toda una muestra de deportividad y de saber estar sobre el terreno de juego.

Ocurrió el sábado por la tarde en el campo de Son Moix de Palma y en el encuentro San Cayetano-Recreativo San Francisco infantil Segunda Regional, grupo A. El futbolista Logan Gray Smith, capitán del Recreativo San Francisco, recibió al finalizar el encuentro la tarjeta blanca, distintivo creado por la Federació de Futbol de les llles Balears para premiar a las distintas personas que fomentan valores deportivos y erradican la violencia.

Logan fue el protagonista ya que durante todo el partido, que finalizó con 1-0 a favor del San Cayetano, defendió a la joven colegiado María del Mar Sampol, que recibió constantes y reiteradas protestas por parte de los jugadores del San Cayetano. "Estamos muy orgullosos de que nuestro jugador haya recibido esta distinción ya que premia la labor que hacemos desde el club de fomentar los valores, especialmente en las categorías base", señaló Amedeo Spadaro, presidente del San Francisco.

Este directivo y profesor en la Universitat de les Illes Balears (UIB) manifestó que Logan tuvo mucha valentía. "Nuestro jugador vio el cariz del partido y quiso que discurriera por cauces deportivos. El observó que los jugadores contrarios protestaban reiteradamente a la joven colegiado y decidió intervenir. Primero recriminó la actitud de sus adversarios y les invitó a jugar y a dejar de protestar. Lo hizo en varias ocasiones. Al ver que los jugadores contrarios no le hacían caso se dirigió al capitán del San Cayetano para indicarle que la actitud de sus compañeros no era la más apropiada para un partido de fútbol ni para la deportividad. De esta manera se calmaron los ánimos y el partido discurrió con normalidad hasta su conclusión", dijo.

"Estábamos jugando contra el San Cayetano y estos niños iban muy brutos, insultaban y gritaban. No me gustaba. Como soy capitán quise dar un ejemplo ya que esto no está bien para el fútbol", declaró Logan ayer.