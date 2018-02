Mandiola, genio y figura

En la primera respuesta durante su presentación como nuevo entrenador del Atlético Baleares ya exhibió carisma a la hora de explicar la situación que atraviesa el equipo. "No es fácil porque parece el coche de Fernando Alonso, avería tras avería, pero esta vez queremos acabar la carrera", pronunció convencido Manix Mandiola ante los periodistas presentes en el concesionario Hyundai Proa Automoción de Palma.

El vasco, que ya había tomado contacto horas antes con sus pupilos sobre el césped de Son Malferit, irradió optimismo y se mostró convencido de estar capacitado para lograr la salvación, ahora a cuatro puntos. "El equipo ya lo conocía, a perro flaco todo son pulgas, pero la calidad existe pese a la mala dinámica. Hay calidad para cambiarla. En Lleida se pierde un partido que se debía haber ganado, te pitan un penalti inexistente y te vienes de vacío. He venido con carga de energía positiva, si sumamos a lo que ya el equipo tiene, el objetivo se conseguirá", explicó en primera instancia. "Hay calidad, el equipo es bueno, no digo que sea el mejor, pero está en una mala dinámica que cuesta arrancar", subrayó.

El preparador, de 59 años y que ha dirigido al Eibar, Alavés, Tudelano y Burgos, entre otros, aplaudió la buena disposición de sus jugadores. "La gente está ilusionada y receptiva", dijo en un acto en el que estuvo acompañado por el director deportivo Patrick Messow y por Josep Olivar, responsable de marketing del concesionario.

Mandiola, que ha firmado hasta el final de temporada y que ha llegado con el preparador físico Aitor Maiztegui, se mostró partidario de "no marear" a sus jugadores a la hora de introducir nuevos sistemas tácticos para tratar de revertir la delicada situación en los catorce encuentros que quedan por delante. "Hay que mandar la información justa al jugador, ya han tenido dos entrenadores antes y hay que desdramatizar. El domingo hay que jugar con tranquilidad. Si nos marcan parece que el mundo se acaba y no es así. Hay que sacar lo mejor de cada uno", subrayó. "La clave es desdramatizar la situación. Tampoco se acaba el mundo si el Atlético Baleares baja, el sol va a salir igual y más en Palma, pase lo que pase, aunque no he venido aquí para esto", se apresuró a aclarar.

No todo eran caras nuevas para él en su primer encuentro con la plantilla en el vestuario. "Tengo dos referentes que ya he entrenado. Aulestia era un chaval que empezaba en Eibar B y Hugo Díaz lo tuve dos meses para un play-off. Aulestia en el vestuario es una persona importante, no es un drama para él jugar el domingo contra el Elche y su perfil es muy válido. Hay suficiente equipo para afrontar lo que queda con garantías", reiteró antes de asegurar que conoce el equipo de sobra. "Lo he visto en directo tres partidos y otros tres por televisión", comentó antes de dejar claro que el césped de Son Malferit no debe ser una excusa para sacar buenos resultados.

Por otra parte, el director deportivo Patrick Messow mostró su confianza en Mandiola. "Hace tiempo que estamos en contacto, tiene mucha experiencia y sabe de qué va esto y ha vivido con éxito estas situaciones. Nos va a salvar de esta situación", concluyó esperanzado.