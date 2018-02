Mandiola: "En el Atlético Baleares hay calidad para cambiar la dinámica"

Manix Mandiola ha irradiado optimismo en su presentación como nuevo técnico del Atlético Baleares y se ha mostrado convencido de estar capacitado para lograr la salvación, ahora a cuatro puntos. "El equipo ya lo conocía, a perro flaco todo son pulgas, pero la calidad existe pese a la mala dinámica. Hay calidad para cambiarla. En Lleida se pierde un partido que se debía haber ganado, te pitan un penalti inexistente y te vienes de vacío. He venido con carga de energía positiva, si sumamos a lo que ya el equipo tiene, el objetivo se conseguirá", ha explicado en un acto celebrado en el concesionario Hyundai Proa Automoción de Palma. "Hay calidad, el equipo es bueno, no digo que sea el mejor. Para esta categoría es un equipo bueno, no digo que sea el mejor, pero está en una mala dinámica que cuesta arrancar", ha agregado.

El vasco, que ha firmado hasta el final de temporada, ha ilustrado la situación que padecen los blanquiazules con un ejemplo que ha arrancado la sonrisa a los periodistas después de su primer día de trabajo en Son Malferit. "No es fácil porque parece el coche de Fernando Alonso, avería tras avería, pero esta vez queremos acabar la carrera", ha dicho antes de aplaudir la buena disposición de sus jugadores. "La gente está ilusionada y receptiva", ha añadido.

Mandiola, que ha estado acompañado por el director deportivo, Patrick Messow y por Josep Olivar, responsable de marketing del concesionario, se ha mostrado partidario de "no marear" a sus jugadores a la hora de introducir nuevos sistemas tácticos. "Hay que mandar la información justa al jugador, ya han tenido dos entrenadores antes y hay que desdramatizar. El domingo hay que jugar con tranquilidad y que, si nos marcan, parece que el mundo se acaba y no es así. Hay que sacar lo mejor de cada uno", ha subrayado.