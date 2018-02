El Atlético Baleares anuncia la contratación de Manix Mandiola hasta final de temporada

El Atlético Baleares ha anunciado esta tarde la contratación de Javier ´Manix´ Mandiola como su nuevo entrenador hasta final de temporada. El vasco, de 59 años, tiene como reto que el equipo pueda alcanzar la salvación, ahora a cuatro puntos. Mandiola, que ha aterrizado esta mañana en la isla y que se ha reunido con el director deportivo, Patrick Messow, llega con Aitor Maiztegui como preparador físico. El preparador, sustituto del despedido Horacio Melgarejo, ya dirigirá mañana su primer entrenamiento en Son Malferit a las 10:30 horas con la mirada puesto en el duelo del domingo ante el Elche en casa. El club ha anunciado que Mandiola será presentado mañana a las 13 horas en la sede de ´Proa Automoción´ de Palma.



Nacido el 9 de abril de 1958 en la localidad guipuzcoana de Eibar, inició su carrera como entrenador en el equipo filial del club armero. Después pasó al Real Unión de Irún (de 2004 a 2006), y finalmente regresó al Eibar, donde fue capaz de ascenderlo a Segunda y mantenerlo en la categoría de plata del fútbol nacional. También fue campeón de su grupo en Segunda B con el Eibar en la 2010/2011, pero no pudo lograr el ascenso. Mandiola también dejó un buen sabor de boca en el Tudelano, ya que lo clasificó para la promoción de ascenso en la campaña 2015/2016 al ser tercero en la Liga. Un año antes ya había conseguido que el modesto conjunto navarro fuera quinto en el grupo primero. Mandiola tiene experiencia de sobra en situaciones delicadas, como la última que vivió en el Burgos en Segunda B. Cogió al equipo en descenso y, a falta de tres jornadas, y en puestos de salvación, fue despedido por sorpresa ya que solo tenía un punto sobre el descenso directo.





El nou entrenador de l´ATB després de firmar ??? ?? té un missatge per a la família balearica...



?? Per remuntar necessitam l´ajuda ???? de tots ??



´Manix´ Mandiola ja coneix com anima Son Malferit ???? i ho té clar... ?????????? pic.twitter.com/LXSndB7nHH