Los 21 hombres de Melgarejo para la salvación

Las gestiones del Atlético Baleares para incorporar un par o tres de jugadores más fracasaron en el último día del mercado de fichajes. Durante toda la mañana se pudo ver en Son Malferit al director deportivo Patrick Messow con el teléfono activo con el objetivo de cerrar algún refuerzo, pero sus intentos fueron en vano. Así, el mercado de fichajes de invierno se cierra con la incorporación de tres delanteros: Hugo Díaz, Alberto Castaño ´Canario´ y Gustavo Allés.

El entrenador Horacio Melgarejo cuenta con una plantilla de 21 hombres para intentar lograr el objetivo prioritario: la permanencia. A pesar de que ese no era el propósito inicial, los malos resultados que el conjunto blanquiazul está cosechando durante la temporada han llevado al equipo a pelear por la salvación.

Messow intentó durante toda la jornada de ayer la contratación del gambiano Nuha Marong, delantero del Atlético Saguntino al que hace tiempo que el club isleño sigue. Finalmente las negociaciones no llegaron a buen cauce, ya que la entidad valenciana pedía el valor de la cláusula del jugador, que asciende a 20.000 euros, cantidad que el Baleares se negó a depositar. El club blanquiazul se queja de que el Saguntino no ha cumplido con su palabra inicial y que se ha vuelto atrás tras cobrar por Fran Gámez. El Baleares intentó fichar también a Jurado, Chamorro o Arturo, del UCAM Murcia, pero se encontró con precios desorbitados. El club confía en fichar en los próximos días las dos fichas que quedan libres, una de ellas sub 23 con jugadores sin equipo.

Tras haberse disputado ya cuatro partidos de la segunda vuelta, el Atlético Baleares ocupa la antepenúltima posición de la tabla, a tres puntos de las posiciones de salvación. En la última jornada, el conjunto blanquiazul se llevó un duro golpe tras empatar a uno en Son Malferit ante el Valencia Mestalla, pese a jugar con un hombre más desde los primeros minutos de la segunda parte y en el que marcó uno de los tres refuerzos de invierno, Hugo Díaz.

Tras el partido, Melgarejo reclamó refuerzos de forma explícita ante los medios de comunicación. "Espero que vengan más refuerzos", dijo, a la vez que reconocía que dispone de "una plantilla corta". Sus deseos no han sido cumplidos, por lo que el argentino deberá conformarse con los refuerzos de Díaz, ´Canario´ y Allés.

El próximo domingo el Atlético Baleares intentará dar un vuelco a su mala racha en Lleida, uno de los campos más complicados de la categoría, donde el equipo catalán solo ha perdido dos encuentros de Liga esta temporada, uno de ellos ante el Mallorca. El Lleida es actualmente el octavo clasificado y sus aspiraciones son a día de hoy muy distintas a las de los blanquiazules: luchan por hacerse un hueco en los puestos de promoción de ascenso. Para este envite, Melgarejo ya tendrá a su disposición a Gustavo Allés, delantero fichado hace una semana y que desde ayer dispone del tránsfer que le permite ser alineado.

Por otro lado, el Atlético Baleares ha sancionado a Julio Delgado por anunciar en las redes sociales, tras el partido del pasado domingo contra el Valencia Mestalla, su intención de abandonar el club. La entidad comunicó al jugador que se negaba a otorgarle la carta de libertad, tal y como pretendía el futbolista. Los dirigentes le recordaron que tiene contrato en vigor y que debe cumplirlo. y que sólo le permitiría salir durante este mercado en el caso de que algún club hiciera una oferta por él, cosa que no ha sucedido. Su compañero Biel Guasp criticó ayer a Julio Delgado que hubiera hecho público su deseo.