El Baleares pone su contador a cero

El Atlético Baleares inicia hoy su particular temporada. El equipo de Horacio Melgarejo recibe (12:00 horas) al Valencia Mestalla en Son Malferit con el único objetivo de sacar los tres puntos. No cabe otra para salir de los puestos de descenso, en donde está inmerso un equipo que solo ha sido capaz de ganar uno (y cuatro empates) de los últimos doce partidos.

Muy lejos, casi en el pleistoceno, queda el objetivo del ascenso con el que arrancó la Liga 2017-18 el conjunto de Son Malferit. Y también aquel arranque de temporada, con dos victorias y cuatro empates en siete jornadas que mantenían al equipo en sus objetivos. Pero entonces se inició un bajón, sobre todo en cuanto a resultados porque el juego no había sido destacado. El cambio de entrenador no surtió el efecto deseado y el siguiente paso de la propiedad –Ingo Volckmann– fue hacer limpieza en el vestuario. Algunos se han ido por no cumplir las expectativas y otros por no estar a la altura de la categoría.

Las bajas tampoco han ayudado al equipo, enfrascado en una dinámica que rompió en el derbi ante el Formentera (victoria por 1-0) y que certificó, anímicamente, en el derbi ante el Mallorca (pese a perder por 3-2). Esa derrota, haciendo "pasar pena" hasta el final a los rojillos, ha reactivado a un Atlético Baleares que ahora mismo ha puesto su contador a cero: su Liga empieza ahora, una Liga en la que el único objetivo es la permanencia.

La plaza de promoción está a solo un punto y la salvación directa, a dos. Nada complicado. Pero para eso hay que empezar ganando este mediodía al filial del Valencia, un conjunto que es el 'rey del empate' de la categoría con sus 12 igualadas. Un filial que también cambió de técnico (echaron a Penev tras anunciar que se presentaría a presidente de la Federación Búlgara) y sigue navegando en media tabla.

Horacio Melgarejo repetirá convocatoria (salvo Nacho Heras, que entra por Gerard Oliva), aunque no es probable que apueste por el mismo once que puso en liza frente al Mallorca. Principalmente, porque hoy solo sirve la victoria y ante el Valencia Mestalla necesita más claridad de ideas en ataque. Así, es posible que Malik o Villapalos dejen su plaza a un hombre más vertical y Fullana se incorpore a una línea de cuatro mediapuntas –Canario y Kike López son fijos–, con Hugo Díaz como única referencia ofensiva. Julio Delgado o Migue Marín podrían ser la novedad en el once.