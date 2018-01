El Urbia Voley Palma no baja el ritmo

El Urbia Voley Palma suma ya catorce victorias esta temporada en Superliga y alarga su imbatibilidad tras imponerse ayer a domicilio al FC Barcelona (0-3). Los hombres dirigidos por Marcos Dreyer no dieron opción al cuarto clasificado al que doblegaron por un triple parcial de 20-25. El protagonismo del partido lo compartieron Willyan Zóio y Renzo Cairús aportando once puntos cada uno. Marcelo Hister ocupó de inicio la posición de Nico Ronchi. El opuesto uruguayo viajó a Cornellà pero no participó debido a sus problemas en las rodillas. Con este triunfo en tierras catalanas, el conjunto mallorquín mantiene su ventaja de dos puntos respecto a Voley Teruel y Unicaja Almería.

El encuentro arrancó con un arreón azulgrana para situarse por delante con tres puntos de ventaja (3-0). Dicha ventaja se esfumó rápidamente gracias a un parcial de dos a nueve que situó a los visitantes con cuatro puntos por delante (5-9). El líder invicto gestionaría dicha renta, ampliando el margen a más cinco (11-16 y 17-22) antes de cerrar, tras 27 minutos, la primera manga en su primera pelota de set (20-25). Los más destacados fueron Hister y Cairús con cuatro puntos cada uno. Dreyer dio también entrada a Javier Martínez.

El segundo acto empezó con una igualdad que se mantendría inalterable en los veinte primeros puntos del parcial (10-10). Fue entonces cuando los palmesanos desnivelaron la tendencia a su favor logrando rentas de dos y cuatro puntos de margen (14-16 y (18-22). No cederían más terreno ante los catalanes y, tras 23 minutos, zanjaron la segunda manga (20-25). Cairús volvió a sobresalir por encima del resto. El receptor uruguayo anotó seis puntos.

El tercer y definitivo set fue del color azulón del Urbia dominándolo de cabo a rabo. Con un inicio serio y práctico se logró la primera y cómoda ventaja (2-5). Una renta que se vio neutralizada por los culés en el último momento del parcial en el cual mantendrían la igualada (6-6). A partir de ahí el conjunto dirigido por Dreyer administraría rentas de tres puntos de ventaja hasta alcanzar máximos de más cuatro y cinco (15-19 y 18-23). Sin mayor capacidad de reacción por parte local, el Urbia Palma certificó su decimocuarto triunfo del curso liguero en el Parc Esportiu Llobregat aprovechando, tras 24 minutos, su primera pelota de partido (20-25). El receptor brasileño fue el mejor del set aportando cuatro tantos al equipo.

El próximo encuentro del líder invicto de la Superliga será el sábado a las 18:00 en Son Moix ante el Voley Melilla. Los rivales directos, a dos puntos de los palmesanos, tienen serios compromisos como locales. El Teruel recibe precisamente al Barcelona en el pabellón de Los Planos. Por su parte, Almería hará lo propio ante Río Duero Soria en el polideportivo Moisés Ruiz.