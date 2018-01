Moreno: "El Baleares ha tenido demasido premio con esos goles"

Ayer se vio a un Vicente Moreno diferente. Correcto, pero menos comedido de lo habitual. Nervioso en la zona técnica y relajado y algo más campechano tras el encuentro. Además de romper con la racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, su equipo se llevó el derbi, anotaron tres goles y, sobre todo, justificó sobre el campo el último fichaje del conjunto bermellón.

"Ha sido un partido difícil, lo que es un derbi. El equipo ha recibido dos goles injustos, porque prácticamente no han generado ninguna ocasión clara de gol y creo que el resultado es demasiado justo para lo que se ha visto sobre el campo", aseguró el de Massanassa en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Moreno también afirmó haber sentido "rabia" al verse adelantado en el marcador, con el gol de Biel Guasp en el minuto 40: "He sentido mucha rabia porque creo que no se estaba siendo justo con el trabajo que estaban haciendo los jugadores sobre el campo. Ha sido un centro en el que ha habido una mala interpretación en el mensaje entre varios jugadores y, al final, sin tener nadie posibilidad de remate, el esférico ha acabado dentro de la portería". "En lo que se refiere al segundo tanto, viene de un córner que no es córner, con eso lo digo todo. Para lo visto en el campo, creo que han tenido demasiado premio con esos dos goles", aseguró el técnico valenciano.

Ya para acabar, Moreno valoró el fichaje de Aridai, última incorporación del equipo en este mercado invernal y que saltó al terreno de juego en el once titular del equipo, con tan solo tres entrenamientos con el resto de sus compañeros: "Aridai era un jugador que estaba jugando habitualmente, venía con ritmo de competición y sabía que podía utilizarlo. Es un jugador inteligente, sabe cuánto hay que guardar y cuánto que exponer. Estábamos seguros de que iba a aportar. Nos alegramos de que tenga el rendimiento que esperábamos cuando se realizó el fichaje".