Vallori: "Ganar al Mallorca sería especial para mí"

Guillem Vallori no disimuló a la hora de hablar del derbi de mañana. "Está claro que ganar al Mallorca sería especial para mí", subrayó ayer el jugador del Atlético Baleares, formado en las categorías inferiores de los bermellones. Preguntado acerca de si se había planteado cómo festejaría un tanto en caso de anotarlo, prefirió dejarlo en el aire. "No he marcado ningún gol este año y, si marcara, lo celebraría dependiendo de cómo fuera el resultado. Pero la celebración, no sé, habrá que verla por IB3", se limitó a bromear el central.

El zaguero ha estado en el centro de las críticas del mallorquinismo en varias ocasiones al publicar mensajes en las redes sociales en los que evidenciaba su animadversión al club en el que empezó. "Todo lo que sean 'piques' deportivos los puedo aceptar, pero hace tiempo que, por mi parte, no entro", recordó sin querer profundizar.

Vallori se felicita por el triunfo de la pasada jornada ante el Formentera porque eso ha servido para elevar la autoestima del equipo. "Llegamos a la cita con una victoria, no lo habíamos hecho tan mal para no ganar desde octubre. La victoria hace que el ambiente se tranquilice. Estamos trabajando con seriedad y muy mentalizados con lo que hay que hacer el domingo", reflexionó antes de asegurar que necesitan más alegrías para salir de la parte baja de la clasificación. "Tenemos que sumar para meter a otros equipos abajo en la pomada", comentó.

El defensa, de 35 años, cree que un triunfo en Son Moix reforzaría sus opciones de escalar en la tabla. "Anímicamente nos dará mucho si ganamos para lo que queda de segunda vuelta, y más con el apoyo de nuestra afición allí", incidió. El ex jugador del Grasshopper suizo, Múnich 1860 alemán y la Peña Deportiva, no considera que el Mallorca esté en crisis. "No creo que el Mallorca llegue en mala dinámica, no hay que olvidar que son los primeros e irán con todo contra nosotros", comentó respecto al duelo frente a los de Vicente Moreno.

Vallori es plenamente consciente de las opciones de los blanquiazules. "La consigna es ir a por todos los balones, no conformarnos, porque podemos ganar a cualquiera", manifestó convencido antes de lanzar un mensaje cariñoso hacia la afición balearica. "Cuando tiene que reaccionar lo hace, como en Toledo o en Albacete, queremos darles una alegría porque vienen cada domingo y son como familia", concluyó esperanzado.