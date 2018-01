Sin Enric Mas, ni Lluís Mas

La XXVII Challenge Volta a Mallorca inaugurará la próxima semana, del 25 al 28 de enero, la temporada europea del ciclismo profesional. Eso sí, sin que ninguno de los dos principales especialistas de ruta isleños –Enric Mas y Lluís Mas– formen parte de su pelotón, compuesto por 18 equipos. Dos ausencias remarcables y que pueden influir en el interés de los aficionados locales, aunque ajenas a la organización de la carrera y a sus dos protagonistas.

Y es que la incomparecencia de Enric Mas, enrolado en el Quick Step, se debe a su inclusión en el grupo de corredores de esa formación belga que desde el domingo compite en Australia y que desde ayer, y hasta el domingo, día 21, afronta el Santos Tour Down Under, primera vuelta por etapas del UCI World Tour. Todo eso antes de disputar, el día 25, la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Norbey Andrade, director técnico de la Challenge, contactó durante la última Vuelta a España con los responsables del Quick Step y logró un primer compromiso para que el grupo belga afrontase la ronda mallorquina liderados por el artanenc Enric Mas, una de las principales jóvenes sensaciones y promesas del ciclismo mundial. "En principio fue que si y luego no, explicandonos desde el Quick Step que su programa se centrará especialmente en el 2018 en el circuito del World Tour", recuerda Norbey Andrade.

El caso de Lluís Mas es sustancialmente diferente. Su equipo, el navarro Caja Rural-RGA, de la categoría Continental Pro, sí estará en la XXVII Challenge, aunque sin él. Y es que el ciclista natural de Ses Salines, actualmente concentrado en Benidorm y el más batallador en el 2017 del pelotón español, inaugurará su nueva temporada compitiendo en Argentina, en el Tour de San Juan, que se disputará del 21 al 28 de enero.

"El equipo me lo propuso, sin consultarme previamente, y a mi no me pareció mal. Incluso, me apetece correr y conocer Argentina, un país que a lo mejor no tengo oportunidad de visitar nunca más. Además, ya he disputado nueve años la Challenge y la gente me conoce bien", dice Lluís Mas.

De esta forma, la representación isleña en la XXVII Challenge la asumirá el neoporfesional Marc Buades, con el equipo continental de la Fundación Euskadi; así como el Sub 23 Xavi Cañellas y el menorquín Albert Torres, ambos formando parte del equipo de la selección española de pista.