Una Duna se apunta el 'Sant Antoni' de Manacor

Incapaz de ganar ninguna de las 15 carreras que disputó el año pasado y con solo un éxito tanto en el 2016 como en el 2015, la yegua Una Duna, dirigida por Jordi Villalonga y defendiendo con diez años por tercera vez los colores de la Cuadra Nadal Bonet, se ha adjudicado su segunda victoria del 2018, sorprendiendo y asombrando, en el 'Premi Sant Antoni'. Ha coincidido con la carrera estelar de la tradicional y popular reunión que ha ofrecido el Hipòdrom de Manacor en honor del patrón de la ciudad.

Una prueba mayor que se ha desarrollado con numeroso público en el Municipal, especialmente coincidiendo con las primeras carreras de la tarde, y con la visita a la instalación del Dimoni Gros. Un escenario magnífico en el que Villalonga ha certificado el rescate y explosión de una yegua con un valor menor hasta hace poco y que en esta ocasión ha sido capaz de imponerse rodando a un promedio kilométrico de 1:16'4 minutos, sobre un recorrido de 2.375 metros. Un crono notable del que la hija de SJ's Photo se mantenía alejada desde el 2013 y que solo mejora con su 1:16'3 logrado en el 2012 en el Hipòdrom Son Pardo y sobre 1.650 metros.

Pese a que venía de ganar, aunque con un modesto registro de 1:18'4, la veterana Una Duna apenas contaba en los pronósticos para terminar entre los tres primeros de su carrera de ayer. Una competición en la que ha superado con autoridad y margen a Calgary, segunda en meta. El otro gran favorito a la victoria, Venc de Boko, se ha tenido que conformar con la cuarta plaza, superado también ampliamente por Brillant de Foc.

PREMI SANT ANTONI (Quíntuple Plus 3)

6ª Carrera, 2.375 m/A. (2.500 euros)

1. UNA DUNA (Jordi Villalonga) 1:16'4

2. Calgary (M. Riera B) 1:16'9

3. Brillant de Foc (G. Cañellas) 1:17'1

4. Venc de Boko (J. Fuster A) 1:17'6

5. Angelina Duran (B. Mascaró) 1:17'6

6. Bernardo Man (Jme. Fluxá) 1:17'7

7. Best IN (J. Rosselló) 1:18'8

8. Alçina des Massos (A. Gomila A) s.c.

distanciada: Celebrity SB (J.A. Riera)

Pese a su desmontada en los primeros 100 metros, el artanenc Ey Pou Rafal, con Jaume Fluxá, ha demostrado su superioridad para imponerse con margen en la prueba inaugural de la reunión de Sant Antoni. Su remontada en menos de 500 metros y su superioridad manifiesta en el tramo definitivo ha sido reconocido por el Dimoni Gros en la entrega del trofeo ante la línea de meta, animada por cientos de aficionados presentes en el Municipal en ese momento tan especial y carácterístico de la popular y tradicional tarde de carreras de cada 17 de enero.

PREMI COMETTE

1ª Carrera, 2.375 m/A. (500 euros)

1. EY POU RAFAL (Jme. Fluxá) 1:20'7

2. Crazy Queen (J. Carreras) 1:21'2

3. Estrella Ros (B. Mascaró) 1:21'4

4. Dunita Son Mas (J.A. Moyá) 1:21'9

5. Erika de Ritz (G. Sureda) 1:22'1

Furia de Krizia, entrenada y conducida por Toni Riera 'Prim', ha confirmado el importante valor que ya había demostrado en pruebas para potros del Hipòdrom Son Pardo. Con su triunfo, rodando a 1:20'3, la prometedora hija de Varenne ha cumplido perfectamente con los pronósticos en una prueba en la que cuatro de sus ocho protagonistas, la mitad de ellos, han terminado distanciados.

PREMI POLTRES 3 ANYS

2ª Carrera, 2.050 m/A. (700 euros)

1. FURIA DE KRIZIA (A. Riera B) 1:20'3

2. Fantasia d'Escàndol (J. Riera S) 1:20'7

3. Fast Jet SS (M. Riera B) 1:21'9

4. Fee Mauritius (F. Bennásar) 1:25'8

el resto (4) han terminado distanciados

Damià Oliver se ha llevado su triunfo del día rentabilizando un ataque lejano de la fuerte Diss Jada. Una yegua que no cesa de progresar y demostrar una mejora constante en sus prestaciones y seguridad.

PREMI CARTUMACH

3ª Carrera, 2.375 m/A. (500 euros)

1. DISS JADA (D. Oliver) 1:19'8

2. Eugin Tina M (J. Fluxá) 1:20'3

3. Eolo SB (B. Riutort) 1:20'4

4. Dolça (Jme. Fluxá) 1:20'5

5. Critsirenou BR (W. di Lorenzo) 1:20'7

En una carrera lanzada y animada por Cacique del Norte y Camelot Silva su desenlace ha favorecido a Cabaneta, con Jaume Fluxá, remontando por el cuarto carril a lo largo de la última curva y la recta de meta, para imponer su ley por una cabeza de margen.

PREMI CARLOWITHZ KHAN (Quíntuple Plus 1)

4ª Carrera, 2.375 m/A. (1.200 euros)

1. CABANETA (Jme. Fluxá) 1:19'6

2. Cacique del Norte (J. Nadal M) 1:19'6

3. Belle de Jove (P. Sansó A) 1:19'7

4. Deixondit Rossa (J. Fluxá) 1:19'8

5. Copeo de Llevant (A. Frontera) 1:19'8

El mejor aprendiz del Municipal, y uno de los mejores pilotos en ese escenario a lo largo del 2017, como es el artanenc Jeroni Fuster, ha conquistado una victoria táctica y de mérito con Bob d'Udon, resistiendo los múltiples ataques que le han planteado El Silva.

PREMI CRAZY HORSE (Quíntuple Plus 2)

5ª Carrera, 2.375 m/A. (1.200 euros)

1. BOB D'UDON (J. Fuster A) 1:20'0

2. El Silva (B. Melis) 1:20'1

3. Benvengut SPA (J. Rigo Ll) 1:20'6

4. Benigno Duran (G. Barceló) 1:21'0

5. Vitesse Road (A. Valls) 1: 21'1

Claramente superior y frenado, Ted de la Rive, con el aprendiz Nicolau Martí, ha ganado fácil y de calle la carrera de Manacor que ha puesto es juego la apuesta estatal de la Lototurf. Su concurso se ha convertido en una demostración, marcando diferencias abismales sobre sus rivales. Valentino, bien medido en su esfuerzo desde un principio, ha arrebatado la segunda plaza a Reflet d'Or en los 100 últimos metros.

PREMI CATARINELLA (Quíntuple Plus 4 y Lototurf)

7ª Carrera, 2.375 m/A. (1.200 euros)

1. TED DE LA RIVE (N. Martí) 1:16'6

2. Valentino (M. Juan O) 1:17'4

3. Reflet d'Or (J. Riera S) 1:17'5

4. Unico Josselyn (V. López) 1:17'6

5. Urtado (R. Orfila) 1:17'7

Disfrutando de la bendición gloriosa de Sant Antoni, Jordi Villalonga ha prolongado su cuenta de triunfos en la principal prueba para importados de la velada, al imponerse a las riendas de Ribat de Beval. Una segunda victoria que el joven conductor local ha conquistado dividiendo en tres partes muy diferencias su gestión a las riendas del representante de la Cuadra Chouan.

Primero manteniendo a Ribat de Beval a lo largo de muchos metros sin forzar en la parte trasera del pelotón. Depués iniciando una progresión que le ha llevado a desbordar al animador de la prueba, Tom DJO, a lo largo de los últimos 650 metros. Y, finalmente, resistiendo el importante rush que a lo largo de la recta de meta le ha planteado Alive Madrik.

PREMI CHAMPION SONG (Quíntuple Plus 5)

8ª Carrera, 2.375 m/A. (1.800 euros)

1. RIBAT DE BEVAL (J. Villalonga) 1:17'4

2. Alive Madrik (M. Riera B) 1:17'4

3. Tom DJO (Jme. Fluxá) 1:17'6

4. Un Petit Tresor (C. Oliver S) 1:17'7

5. Ukito Josselyn (J.A. Riera) 1:17'7

Y, finalmente, la reunión de Sant Antoni se ha cerrado en Manacor con la primera victoria en Mallorca a cargo del caballo francés Benodet Breiz, dirigido por el aprendiz Sebastià Melis.

PREMI CAROLINA MAYO

9ª Carrera, 2.375 m/A. (600 euros)

1. BENODET BREIZ (S. Melis) 1:18'4

2. Borges (B. Mascaró) 1:18'7

3. Aldebarán G (M.J. Barceló) 1:18'8

4. Vegas de Breizh (J. Fluxá) 1:19'0

5. Ben Merval (B. Bennásar) 1:19'2