"Tras tanto tiempo sin competir, lo importante es ir pasando de ronda"

Rafel Nadal se mostró satisfecho de su pase a la segunda ronda del Open de Australia, donde ya le está esperando su próximo rival, el argentino Leonardo Mayer. El manacorí, tras el partido, se iba con sensaciones positivas:

Que esté aquí quiere decir que estoy bien, y que haya dudas es positivo porque uno no debe ser arrogante, respetar al rival, y ser consciente de que hay que seguir mejorando".

Nadal, con respecto a la poca oposición de Víctor Estrella Burgos, comentaba que "por suerte el partido ha empezado bien. El juego de Víctor no me va mal porque me gusta cuando me cortan con el revés. Es una bola que más o menos me gusta si me va a la derecha porque puedo repartir. Era un partido que siempre hay más de nervios por estar tanto tiempo sin competir y porque era el primer partido del año".

Sobre Mayer, su siguiente adversario, al que ha derrotado en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado, Nadal afirmó que "es un rival complicado, ya se vio en Nueva York. Saca bien y le pega fuerte. No tengo que dejarle que golpee desde posiciones cómodas", analizó.

Nadal no se ha vuelto a quejar de su rodilla derecha, y esa es otra buena señal para el campeón del Abierto de Australia en 2009. El manacorí fue finalista en su anterior presencia en este Grand Slam, que no pudo culminar con una victoria en la final ante su eterno rival, el suizo Roger Federer.