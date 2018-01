Top ten de Lucía Gómez en el Nacional de ciclocross

Su octavo puesto en la prueba femenina de categoría cadete convirtió a la mallorquina Lucía Gómez en la representante de la selección balear mejor clasificada en el Campeonato de España de ciclocross que acogió ayer la localidad giuipuzcoana de Legazpi. La palmesana, señalada como una de las favoritas al triunfo, pagó en esta ocasión competir sobre un circuito muy embarrado, con pocos tramos para rodar rápido y que obligaba a los corredores a recorrer muchos metros en carrera a pie. Además, durante la disputa de su carrera los jueces decidieron recortar la carrera por la mitad, consistiendo solo en una vuelta de 2.900 metros. Esa medida perjudicó a la mallorquina, que había arrancado la prueba con tranquilidad y con la previsión de apretar y acelerar su marcha a lo largo de la segunda parte de la competición.

En categoría elite femenina la menorquina Ruth Moll, defendiendo en su caso el maillot de la selección madrileña, se clasificó en novena posición.

El también mallorquín Biel Mayans disputó la prueba de la categoría Sub 23, clasificándose en el puesto número 24, a unos 5:30 minutos del vencedor. En la prueba masculina de los cadetes Raúl Gómez, hermano gemelo de Lucía Gómez, terminó en el puesto 37, mientras que en la de los júniors Jaume Durán se clasificó el 56.

En la prueba de la categoría Elite el cántabro Ismael Esteban se proclamó campeón de España absoluto, revalidando el título que ya conquistó en el 2017. Para eso, Esteban superó con solvencia al gran favorito, el alicantino Felipe Orts, y al vizcaíno Aitor Hernández, segundo y tercero respectivamente. Kevin Suárez finalizó cuarto, mientras que una avería mecánica privó a Javier Ruiz de Larrinaga de luchar por una plaza en el podio.



Camino del �Mundial

"Es una alegría tremenda. He vuelto a nacer tras la lesión tan fuerte que tuve y quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado". Sobre el desarrollo de la carrera, Esteban precisó que fue de menos a más. "He salido tranquilo, luego he ido apretando, me he visto fuerte, Felipe Orts se ha ido quedando y he continuado hasta la meta intentando no cometer fallos. Ahora espero el Mundial de Valkenburg con mucha ilusión.

¡Después de esto puedo con todo! Pero hay que seguir peleando", concluyó el ciclista de Torrelavega en referencia a sus planes a corto plazo.