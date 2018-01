Jorge Lorenzo: "El equipo y la moto están listos para ganar"

Jorge Lorenzo confía en sacar su "mejor versión" en 2018, tratando de mejorar los tres podios logrados en un un 2017 en el que "no fue fácil" adaptarse a la Ducati, una moto cuya nueva versión para este año ve "lista para ganar" el Mundial de MotoGP. El piloto mallorquín, junto al italiano Andrea Dovizioso y la Desmosedici GP han sido las estrellas de la presentación del equipo oficial de Ducati que disputará el Campeonato del Mundo de motociclismo en 2018.



"Tanto el equipo como la moto están listos para ganar. Para mí, el objetivo es seguir creciendo y sacar mi mejor versión con una gran moto para poder conseguir, espero, victorias", señaló Jorge Lorenzo durante la presentación. En su año de debut con la marca italiana, el piloto balear reconoció no haberlo tenido "fácil" en su adaptación, aunque destacó que "el crecimiento ha sido grande" de cara a la nueva temporada y para que los aficionados de Ducati "se diviertan" con él y Andrea Dovizioso en este 2018.



Tanto Lorenzo como su compañero han aparecido subidos a la nueva Desmosedici 2018, un modelo que convence al pentacampeón del mundo. "La moto me gusta mucho y pienso que la combinación entre el rojo, el blanco y el gris le da un aire muy moderno", confesó.





Por su parte, el de Forlimpompoli, subcampeón mundial de MotoGP, se mantuvo en la opinión de Jorge Lorenzo y consideró que la nueva Ducati "es algo más". "Es muy bonita,", señalóCon ella, el italiano espera, en sucon la escudería italiana, "jugarse el campeonato del mundo" después de un subcampeonato en 2017 tras Marc Márquez (Honda) que supuso una "temporada maravillosa". "En mi quinta temporada, tuvimos muchas dificultades pero conseguimos grandes resultados, y obtener estos resultados con Ducati los hace distintos", admitió.en 2018 porque sabemos que los rivales son difíciles.y tendremos que ser más competitivos en las pistas donde más hemos sufridos", continuó el piloto italiano.El piloto de pruebasantes de los tests para los pilotos oficiales en Sepang.