El Urbia Palma sigue intratable

El líder de la Superliga masculina no da muestras de flaqueza y suma ya trece victorias en trece jornadas. La última se materializó ayer en Son Moix frente al Voley Textil Santanderina por tres sets a cero en un encuentro donde el más destacado fue el receptor uruguayo Renzo Cairús aportando diecinueve tantos.

Nico Ronchi no actuó debido a resentirse de problemas físicos y fue sustituido de nuevo por Marcelo Hister. El equipo de Cantabria no acusó de entrada el miedo escénico de Son Moix y arrancó sorprendiendo a los mallorquines tomando una renta de hasta seis puntos de ventaja (4-10). La reacción del Urbia Palma no tardó en llegar y lograron restablecer la igualdad a doce gracias también al potente servicio de Víctor Viciana.

La paridad se mantuvo hasta el decisivo veintidós iguales y entonces el líder sacó su casta para cerrando la primera manga, tras 23 minutos, en la primera pelota de set (25-22).

El inicio del segundo acto vino marcado por la inercia ganadora que mantuvieron los palmesanos situándose rápidamente con una ventaja de cuatro puntos de entrada (7-3) alcanzando a doblar a los santanderinos (18-9). Fue entonces cuando Marcos Dreyer decidió dar entrada a jugadores menos habituales como Martínez y los mallorquines Perelló y Sánchez. Poco cambiaría la decoración y, tras 21 minutos, los locales cerraron contundentemente la manga en su primera oportunidad (25-13).

En el tercer y definitivo set, el conjunto de Cabezón de la Sal no le perdió la cara al partido y empezó dominando (5-8). Dicha ventaja fue neutralizada por el equipo de Palma hasta el trece iguales y, entonces, volvió a pisar el acelerador (20-14) administrando dicha renta hasta cerrar, después de 21 minutos, el encuentro en su primera pelota de partido (25-18).

Tras el encuentro, Marcos Dreyer reconoció "la dificultad de adaptarnos" a su formación inicial "con variantes del rival". "Sabía que sería un partido difícil y el mérito es respetar al rival y valorar cada victoria", confesó al valorar su condición de invictos. En la cuenta atrás para la Copa del Rey, Dreyer admitió "querer llegar como favorito, algo que pasa siempre por mantenernos invictos en el próximo mes".