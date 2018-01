Javier Orellana repetirá en el Nacional con el Team Wimu

Javier Orellana seguirá compitiendo un año más en el Campeonato de España de Velocidad. El piloto mallorquín ha renovado su contato con el Team Wimu Yamaha, escudería aragonesa con la que diputó las últimas carreras del Nacional 2017 en Moto2.

En 2018, Orellana competirá en en la categoría Stock600. "Estoy muy ilusionado por confirmar que volveré a pilotar la Yamaha R6R del equipo Wimu Yamaha la próxima temporada en el Campeonato de España de Stock600. Quiero dar las gracias al equipo por volver a confiar en mí, a Yamaha España, Wimu y, cómo no a Michelin, ya que sin su apoyo este sueño no sería posible. No puedo esperar el momento de subirme a la moto en los entrenamientos de pretemporada y poder cumplir los objetivos que la estructura y yo mismo nos exigimos", explicó Orellana en declaraciones ofrecidas por su equipo.